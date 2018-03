L’ Isola di Pasqua e il mistero dei Moai al largo delle Coste del Cile

Qui gli affacci sul mare sono costituiti da scogliere nere di roccia vulcanica a picco sulle onde blu. In qualunque punto, puoi fermare la macchina e metterti a osservare il panorama, fare una passeggiata e magari incappare in qualche casetta primordiale. Da ogni punto della costa si ha una bellissima vista su un orizzonte.. che sembra infinito!

Ma non è solo il relax l’unico vero motivo per visitare quest’isola.

L’ Isola di Pasqua , o come la chiamano i cileni la: “Isla mas isla del mundo”, cioè l’isola più isolata che c’è, è lontana più di 3000 chilometri dalle coste del Cile e più di 4000 da quelle della Polinesia Francese. Il beneficio mentale di questa lontananza dal resto del mondo si percepisce non appena si atterra all’aeroporto di Hanga Roa, una pista compresa tra le pendici di un vulcano, il mare e le palme.