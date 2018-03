Oroscopo del Giorno Lunedì 5 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 5 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi ci saranno cambiamenti improvvisi nella tua situazione romantica, Ariete. Se sei attualmente impegnato con qualcuno, aspettati alcune sorprendenti proposte dal tuo partner. Se sei coinvolto ma non impegnato, una proposta di matrimonio potrebbe essere nell’aria. Se non sei attualmente coinvolto, potresti incontrare qualcuno di nuovo ed eccitante in circostanze insolite. Assicurati di apparire al meglio oggi, anche se stai correndoal supermercato!



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Mentre l’economia mondiale continua a espandersi Toro, tu non stupirti se sei circondato da nuove possibilità di lavoro. Più di una possibilità per aumentare il tuo reddito potrebbe arrivare oggi. Il problema sarà superare tutte queste opportunità e cercare di decidere qual è la più attraente e giusta per te. Elenca le tue opzioni e delinea i pro e i contro di ciascuno. A volte le annotazioni possono rendere le cose più chiare.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Dovresti sentirti particolarmente creativo in questo momento. Gli eventi sociali potrebbero metterti in contatto con alcune persone entusiasmanti, Gemelli. Il contatto con chi è in professioni interessanti potrebbe aprire nuove vie personali e intellettuali da esplorare oggi. Nuovi amici potrebbero arrivare e la tua situazione romantica dovrebbe intensificarsi. Aspettati alcune discussioni entusiasmanti e l’opportunità di conoscere meglio le professioni e le personalità delle persone che ti circondano.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una o più persone entusiasmanti potrebbero entrare nella tua vita oggi, magari attraverso amici o attività di gruppo di qualche tipo. Aspettati di essere ispirato e motivato dal contatto con queste persone Cancro, e di avere molte nuove possibilità per il tuo futuro. Potresti anche iniziare a contemplare una nuova mossa. Buona giornata.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è probabile che sarà una giornata molto impegnativa Leone, e piena di sviluppi interessanti e insoliti. Potresti trovarti a dover gestire un sacco di commissioni nel tuo vicinato, magari facendo anche alcune brevi visite. Un sacco di lettere e telefonate, alcune con notizie intriganti, potrebbero anche essere all’ordine del giorno. Potrebbe volerci del tempo per elaborare tutte le informazioni e dargli un senso.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Opportunità di aumentare le tue entrate lavorando fuori casa potrebbe presentarsi oggi. Ce ne potrebbero essere più di una e potresti essere tentato di prenderle tutte. Pensaci attentamente prima di impegnarti, Vergine. Ti senti energico oggi, ma questo potrebbe essere il segnale dei giorni futuri. Considera la situazione onestamente e obiettivamente prima di prendere decisioni ferme. Altrimenti te ne potresti pentire.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: La documentazione relativa alle questioni finanziarie potrebbe dover essere eseguita ad un certo punto oggi, Bilancia. Sei in vena di qualche avventura, forse fisica o romantica. Potresti essere tentato di partecipare a sport impegnativi, come il rafting o lo sci alpino, oppure potresti decidere di partecipare ad una riunione di gruppo e vedere quali opportunità di contatto incontrerai. Stai attento! Divertiti, ma vai avanti con cautela.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi Scorpione, un argomento che ti interessa particolarmente potrebbe farti addentrare in fonti oscure per far luce su di esso. La tua intuizione dovrebbe aiutare, ma oggi sei più incline a cercare prove concrete. Potresti trovare ciò che cerchi in un luogo insolito e in modo non convenzionale.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi dovresti continuare a lavorare verso la carriera e altri obiettivi. Le questioni d’amore possono essere in primo piano, Sagittario. Se sei attualmente coinvolto, eventi inattesi potrebbero avvicinarti molto di più al tuo partner. Se non sei coinvolto, potresti incontrare qualcuno di entusiasmante, magari attraverso qualche tipo di attività di gruppo. Inoltre, un amico di vecchia data potrebbe improvvisamente apparire sotto una nuova luce. Qualunque essa sia, aspettati degli sviluppi interessanti.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un sacco di sforzi, energia ed entusiasmo che hai inserito in vari progetti aziendali o personali in passato potrebbero finalmente ripagarti. Non sorprenderti se riceverai qualche lode o riconoscimento inaspettato per il tuo lavoro. Gli amici e la tua persona speciale sono molto orgogliosi di te per questo Capricorno, quindi non essere sorpreso se riceverai molti complimenti e congratulazioni. Esci e festeggia stasera!

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Comunicazioni inaspettate da parte di persone lontane potrebbero aprire nuove opportunità in termini di carriera, istruzione, viaggi o altre esperienze di ampliamento. Di conseguenza Acquario, nuove amicizie potrebbero svilupparsi, così come nuove idee e nuovi possibili obiettivi. La tecnologia moderna potrebbe svolgere un ruolo importante in questo sviluppo. Un viaggio in aereo potrebbe essere nell’aria, probabilmente in un posto dove non sei mai stato prima. Non sentirti troppo sopraffatto da tutto!



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La carriera e gli affari continuano a svolgere un ruolo importante nella tua vita ora, poiché nuove idee, nuove persone e considerazioni tanto banali quanto le moderne attrezzature ti aprono nuove porte, Pesci. Inoltre, i coinvolgimenti romantici potrebbero intensificarsi. Se sei attualmente impegnato con qualcuno, aspettati di avvicinarti ancora di più. Se non sei coinvolto invece, potrebbe arrivare una proposta. Non sorprenderti se incontrerai qualcuno di nuovo ed eccitante.