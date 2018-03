Bosch soluzioni di mobilità 2018: i servizi che trasformano la guida

Servizio concierge: i guidatori hanno sempre un assistente personale in auto che li aiuta a trovare l’ufficio postale più vicino, li assiste nelle prenotazioni di ristoranti e offre consigli su cosa fare in una città sconosciuta.

Diagnostica predittiva: durante la marcia il servizio di diagnostica utilizza dati e informazioni dal cloud per analizzare la condizione dei componenti chiave, come batteria, filtro carburante e sistema frenante.

Aggiornamenti software over-the-air : i veicoli gestiscono in maniera digitale le visite in officina. Il sistema permette di aggiornare i dati sul veicolo in modo sicuro ed affidabile.

La connettività è la chiave per la mobilità senza stress. Una app sullo smartphone al posto della chiave dell’auto, una mappa digitale dei parcheggi al posto dell’estenuante ricerca di uno spazio libero e servizi di sharing che consentono di muoversi senza dover per forza possedere una macchina: la connettività semplifica la vita agli utenti della strada, aumentando la sicurezza, la comodità e riducendo i livelli di stress sulle strade del mondo.