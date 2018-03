Oroscopo del Giorno Martedì 6 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 6 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Porta le tue capacità di comando ad un nuovo livello, Ariete. Raccogli alcuni amici e pianifica un viaggio che stavi considerando da tempo. Le persone ti guarderanno con entusiasmo visto che sai sempre come mantenere le cose divertenti e positive. Quando si tratta del tuo posto di lavoro, questo potrebbe essere un buon momento per chiedere maggiori responsabilità e un aumento.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potrebbe esserci una situazione di stallo quando non sei disposto a esprimere i tuoi sentimenti, Toro. Potresti automaticamente presumere che le cose andranno bene se lasci le decisioni a qualcun altro. Sfortunatamente, quel piano probabilmente ti si ritorcerà contro se la decisione verrà presa da qualcuno che non ha necessariamente a cuore i tuoi interessi. Puoi provare a tornare indietro e invertire ciò che è stato fatto.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Le decisioni non devono essere così difficili, Gemelli. Potresti sentire come se una forza forte ti spingesse in una direzione chiara, quindi non resistere. Impazzirai cercando di elencare tutti i motivi per cui dovresti o non dovresti andare inuna determinata situazione. Rendi le cose più facili con te stesso andando con il flusso invece di lasciare che la tua mente interferisca con continue chiacchiere e resistenza.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Guarda le cose da una prospettiva più filosofica Cancro, invece di guardare tutto da un lato così intensamente emotivo. Potresti avere la costante paura che tutti siano là fuori per prenderti. Usa i tuoi amici come cassa di risonanza per i tuoi pensieri. Più che probabilmente, capirai meglio la situazione introducendo questa nuova prospettiva.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questa è la tua giornata Leone, quindi non sprecarla. Essendo la persona utile e amichevole che sei, potresti trovarti a soddisfare i bisogni e i desideri degli altri. Alcuni potrebbero vederti come il buon sammaritano che può offrire consigli con un atteggiamento amichevole. Fai attenzione a non scaricare tutta la tua energia sugli altri. Questo giorno potrebbe essere meglio speso provvedendo di più a te. Anche se può sembrare egoistico, ti amerai per questo.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Premiati per tutte le grandi cose che hai fatto per te e per le altre persone, Vergine. Meriti di essere trattato come un re, quindi assicurati di farlo. Sei così critico nei confronti delle cose che fai che finisci per punirti inutilmente. Regalati un piacere per essere buono invece di rimproverarti per essere cattivo. In ogni momento devi ricordare che sei perfetto proprio come sei.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Metti in azione la tua saggezza, Bilancia. Non c’è nulla di buono nell’accumulare conoscenze e poi lasciarle lì abbandonate, raccogliendo polvere come un vecchio libro su uno scaffale. Metti in moto i tuoi pensieri e osserva le cose magiche che cominciano a manifestarsi davanti ai tuoi occhi. Oggi hai delle incredibili opportunità che vengono solo quando ti esprimi nella tua forma più vera. Indossa qualcosa di stravagante per ricordare a te stesso e agli altri che persona oltraggiosa sei.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Godersi i bei momenti può essere divertente, ma potrebbe anche metterti nei guai, Scorpione. Fai attenzione a spendere tutte le tue risorse per il piacere senza mettere da parte qualcosa per tempi più precari. Potresti essere spazzato via dall’energia della folla. Meglio stare vicino a chi sostiene abitudini più salutari.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: L’ondata di potere dentro di te farà sapere agli altri che intenzioni hai Sagittario. Fai buon uso di questa fantastica spinta di energia conquistando i tuoi stessi obiettivi e demoni invece di usarla per far guerra a chiunque. Le altre persone dovrebbero sapere che è meglio togliersi dalla tua strada quando hai la mente pronta a fare qualcosa. Se non lo fanno, chiedi gentilmente di spostarsi invece di schiacciarti su di loro.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sii più avventuroso del solito, Capricorno. Sentiti libero di fare un viaggio da qualche parte senza portare una mappa o avere una destinazione specifica in mente. L’eccitazione pura dell’ignoto dovrebbe entusiasmare e non spaventare e confondere. Potresti non essere in grado di controllare la mano, ma puoi certamente controllare come la usi.

ACQUARIO ⭐️ TOP: Potresti trovarti in una situazione difficile di fronte a una persona che non approva necessariamente come ti stai comportando, Acquario. Potrebbe essere che qualcuno abbia interpretato erroneamente una delle tue osservazioni e ora sta violentemente reagendo in modo esagerato. Le tue parole saranno prese più sul serio di quanto pensi.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo interesse per alcuni argomenti può essere incoraggiato quando sei impegnato in una conversazione con qualcuno che condivide pensieri simili, Pesci. All’improvviso guardi alla tua vita come se fossi un personaggio in un romanzo di fantascienza. Scambia libri e altra letteratura con quelli che condividono i tuoi interessi.