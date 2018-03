FIA Formula 2: ciak si gira! Al via a Le Castellet i primi test

Altra new entry è il team ceco Charouz Racing System che schiera due piloti d’esperienza quali lo svizzero Louis Delétraz e l’italiano Antonio Fuoco, unico pilota del programma Ferrari Drive Academy per questa stagione.

Ritorna, dopo un anno di fermo, il team Carlin con i piloti Sergio Sette Camara e il britannico Lando Norris, quest’ultimo vincitore del campionato Formula 3 europeo proprio con la scuderia inglese e terzo pilota per la stagione 2018 del team McLaren. Norris ha registrato in questa prima giornata di test il miglior tempo chiudendo con 1.56.136.

Il team inglese Russian Team , vincitore nella passata stagione del titolo squadre, torna ai nastri di partenza con il vice campione russo Artem Markelov. Il pilota di sviluppo del team Renault Sport Formula One sarà affiancato dal giapponese Tadasuke Makino al debutto in questa categoria.