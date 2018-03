Oroscopo del Giorno Mercoledì 7 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Mercoledì 7 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: Un atteggiamento egoistico da parte tua non sarà tollerato oggi, indipendentemente dalle circostanze, Ariete. Non peggiorare la situazione fingendo di non notare i sentimenti feriti degli altri. Oggi le persone sono estremamente sensibili, quindi fai attenzione a provare a imporre la tua volontà a qualcuno che non vuole altro che un orecchio con cui parlare e una spalla su cui piangere.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Potresti essere la persona più difficile da affrontare oggi, Toro. Tendi all’introspezione epotresti trovarti ad analizzare le persone importanti della tua vita e ancora non riuscire ad affrontare ciò di cui hai veramente bisogno. Mentre ti sforzi continuamente nel cercare la perfezione, concediti una pausa. Fai qualcosa di carino per te oggi.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Approfitta dell’energia creativa che c’è nell’aria oggi, Gemelli. Mantieni le tue mani in movimento e lascia scorrere la tua immaginazione verso qualcosa di divertente e artistico. Se inizi a dubitare del tuo lavoro, potresti cadere in una spirale di blocco creativo. Non prendere l’abitudine di giudicare costantemente la qualità o l’esito del tuo lavoro. Lascia libero sfogo per esplorare qualsiasi cosa ti venga in mente.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo sesto senso ha ragione, Cancro, quindi fidati del tuo istinto oggi. Probabilmente ti connetterai con qualcuno in una meravigliosa collaborazione che ti aiuterà a promuovere i progetti che vuoi sviluppare ora. Resta vicino a quelle cose che risuonano fortemente con la tua morale. La risposta è di fronte a te; non devi cercare troppo lontano per trovarla.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Prenditi una pausa dalla routine, Leone. Potresti sentirti come se stessi guidando un esercito in battaglia mentre cerchi nuove avventure e conquisti nuovi regni. Assicurati di prendere un pò di tempo oggi per fermarti e lasciare riposare le tue truppe. Ti meriti un pò di riposo. Usa questo momento di calma per formare il tuo piano di attacco in modo da essere sicuro su come procedere.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: La chiave per te è minimizzare il più possibile il dramma quotidiano, Vergine. Forse non ti rendi conto di quanto esageri ogni aspetto della tua vita. Cerca di non dare così tanta attenzione alle cose che davvero non contano molto. La meschina gelosia e il pettegolezzo sulle vite degli altri sono particolarmente irrilevanti nel tuo mondo.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Fai attenzione a pubblicizzarti come qualcuno di forte e mentalmente competente, capace di gestire tutto, Bilancia. Prendi nota che il mulo più forte sulla pista di solito finisce per avere il peso maggiore. Le tue emozioni sono più sensibili di quanto tu possa pensare, e sicuramente più di quanto tu non dimostri agli altri. Sii sincero su come ti senti.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le cose dovrebbero andare bene per te oggi con pochissimo sforzo da parte tua, Scorpione. Prendi nota del fatto che, in caso di controversia, è l’indicazione che la persona con cui stai litigando non è necessariamente la persona giusta con cui trattare. I problemi emotivi sono probabilmente i più difficili da superare, ma questo non dovrebbe essere un problema per te.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questa è pensata per essere una bella giornata di relax, quindi trattala come tale, Sagittario. Non è necessario pianificare una grande strategia in questo momento. Cerca di prendertela comoda e non indulgere in uno stress inutile. E’ ora di goderti il momento. Non esagerare con l’analisi eccessiva di tutto ciò che ti capita. Lasciati andare e divertiti a prescindere da cosa fai.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua natura sensuale è intensificata Capricorno, e ti troverai impegnato in bei momenti in compagnia degli altri. Lenisci la tua anima lasciandoti scivolare in situazioni che ti danno la libertà emotiva di fare o dire qualunque cosa ti venga in mente. La vita dovrebbe essere come una poesia d’amore scritta da un grande maestro. Accetta la buona energia che ti viene incontro.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Permetti alla tua natura avida e irrequieta di esprimersi in modi diversi Acquario. C’è una comprensione inespressa che arriva quando comunichi attraverso nient’altro che puro silenzio. Lavora per sviluppare questo tipo di connessione con quelli più vicini a te.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questa è una giornata magnifica per te, Pesci. Dovresti scoprire che le tue relazioni, specialmente con gli uomini, vanno particolarmente bene. La tua natura tenera ed estremamente sensibile viene finalmente riconosciuta. Ci sono molte volte in cui questo tipo di personalità è considerata debole, eppure oggi è una di quelle volte in cui ti viene dato tutto il merito che hai.