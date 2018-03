Sapphire Berlin : l’edificio che elimina lo smog

In un’area ampia poco meno di mezzo acro, pari a 10.000 mq, è stato realizzato il complesso residenziale pluripiano di ben 73 appartamenti, la cui caratteristica principale è la facciata ecologica “mangia” smog. La Casalgrande Padana , azienda italiana, ha fornito le 3.600 piastrelle blu-azzurro fuori formato che rivestono la facciata ventilata del palazzo. Questo rivestimento è dotato di una tecnologia che lo rende in grado di auto pulirsi, abbassando notevolmente i costi di manutenzione, e purifica dallo smog l’aria circostante trasformando l’anidride carbonica in ossigeno.

