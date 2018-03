Collezione Dior Primavera/Estate 2018: il sogno surrealista

Una collezione fatta di illusioni, di spiazzamenti, di trompe l’oeil e di giochi di parole. Una collezione artefatta e onirica al tempo stesso, a metà tra sogno e realtà. Le pieghe dell’abito diventano pagine da sfogliare, la gabbia si trasforma in un prezioso corsetto, le tessere del domino diventano i pannelli di un cappotto in raso, le maschere scoprono il viso e lo incorniciano.

La stilista ripercorre la storia di Dior, ma no quella del marchio, quella dello stilista, del personaggio, dell’uomo che amava circondarsi di artisti come Cocteau, Dalì, Elsa Schiaparelli o Leonor Fini. Ed è proprio Leonor Fini , artista argentina la cui opera e l’audace stile personale avevano attirato l’attenzione di Christian Dior, a definire l’attitudine austera di questa collezione.