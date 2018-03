Oroscopo del Giorno Giovedì 8 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 8 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Più puoi applicare alla tua vita i consigli che degli altri, meglio sarà, Ariete. Nessuno seguirà un leader che non rispetta i propri standard. Se hai intenzione di offrire la tua guida a qualcun altro, assicurati di essere disposto ad operare secondo le stesse regole e accettare il feedback sulla loro efficacia.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Potresti essere su una disciplina che abbraccia un modo più antico e più tradizionale di guardare alle cose, Toro. All’improvviso però, sarai colpito da una forza aggressiva che ti spingerà a fare le cose in modo diverso. Più cerchi di resistere a questa forza, più sarai suscettibile nel causare attriti e tensioni. Dai il benvenuto a questa nuova energia che avrà un effetto molto positivo su di te.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una forza radicale sembra stimolare i problemi e sfidare le tue convinzioni consolidate su come le cose dovrebbero essere fatte, Gemelli. La verità è che ciò che potresti vedere come problema è in realtà un dolore crescente da sopportare mentre passi al prossimo step nella tua evoluzione personale. Il cambiamento è spesso difficile; tuttavia, questo è ciò che ti viene chiesto di fare ora.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le cose potrebbero diventare un pò tese per te, Cancro. Una delle tue prime reazioni potrebbe essere quella di guardare ai tuoi cari come supporto. Però potrebbe sembrare che si siano uniti all’opposizione. All’inizio potresti sentirti come se fossi stato tradito. In realtà, forse stai combattendo per una vecchia causa ed è tempo di unirti anche all’opposizione.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Parti della tua vita potrebbero sembrare giochi di gladiatori dell’antica Roma. La buona notizia è che se qualcuno può superare questa situazione e vedere la verità, quello sei tu Leone. Fai attenzione a non essere troppo ostinato su come risolvere le cose. Questo ti porterà più in profondità in un caos che non dovresti affrontare ora. Il tuo compito è mediare e non lottare.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: La tua mancanza di prospettiva potrebbe impedirti di vedere la risposta che è proprio di fronte a te. La tua mente è la tua più grande risorsa e il tuo peggior nemico. Non diventare una vittima del suo pregiudizio verso il negativo. Una volta che prendi il controllo e inizi a guardare gli aspetti positivi, la risposta diventerà chiara.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: È probabile che tu stia andando d’accordo con idee nuove e innovative sui tuoi obiettivi nella vita, Bilancia. Sfortunatamente, ci sono alcuni ostacoli. E’ probabile che le persone intorno a te stiano reagendo per paura di qualcosa che non capiscono. Aiutali a guardare nella tua prospettiva.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Ricorda che anche se c’è tensione e caos tutto intorno Scorpione, questo non avrà alcun effetto su di te. La base della maggior parte delle faide si riduce alla lotta tra il vecchio e il nuovo. Cerca di non lasciare che le battaglie degli altri diventino tue. Impara da loro rimanendo abbastanza vicino per osservare e capire, ma abbastanza lontano da tenere le mani pulite.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Mentre il tuo cervello potrebbe voler caricare in avanti idee nuove e rivoluzionarie, c’è qualcosa che ti trattiene dal mettere in moto queste idee, Sagittario. Potrebbe essere che ci sia una piccola voce nella tua testa che ti dice di rallentare e non accettare automaticamente le cose e adottarle nella tua vita solo perché sono nuove. Fai del tuo meglio per trovare un equilibrio tra questi due punti di vista.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti come se stessi camminando con un cucciolo al fianco, Capricorno. Il cucciolo è curioso e, a volte, piuttosto spericolato. Non conosce i pericoli delle auto o della strada. Hai una grande responsabilità nell’insegnare a questo cane qualche lezione, mentre allo stesso tempo gli dai un pò di libertà di uscire ed esplorare da solo. Guadagna il rispetto degli altri temperando la disciplina con divertimento.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: I tuoi processi mentali potrebbero incappare in un intoppo quando scoprirai che ci sono alcune regole e linee guida in base alle quali devi stare attento, Acquario. A volte ti senti come se fossi tu a dettare le regole. Sfortunatamente però, a volte devi obbedire alle regole degli altri. Cerca di non essere turbato da questo; ma affrontalo.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: In tutto il tempo trascorso cercando di stabilizzare le tue emozioni e raggiungere la sensibilità, potresti essere troppo preso dai tuoi sentimenti, Pesci. Per questo motivo, potresti non aver ascoltato la tua mente razionale ultimamente, anche se ti sta chiedendo di andare avanti in una situazione diversa. Prenditi un pò di tempo per ascoltare i tuoi pensieri e prenderli più sul serio di quello che hai fatto finora.