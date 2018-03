Gucci Osteria: a Firenze la moda sposa il gusto

Un’elegante bomboniera da 35 coperti foderata da boiserie color pistacchio, impreziosita dalle mise en place Richard Ginori (casa in crisi acquisita da Gucci nel 2013), per ospitare prodotti italiani di altissima qualità i quali, grazie ad una brigata internazionale, danno vita a piatti unici, cosmopoliti ed innovativi.

Firenze – L’alta moda approda in cucina. “Vieni nel mondo con me” è il concept della Gucci Osteria , appena inaugurata dallo chef Massimo Bottura in Piazza della Signoria a Firenze.