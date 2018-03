Oroscopo del Giorno Venerdì 9 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 9 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei di umore romantico oggi, Ariete. Noterai estranei attraenti che passano per strada e attirerai sguardi ammirati da loro! Questa è sicuramente una serata da trascorrere con la persona speciale della tua vita. Vai dal parrucchiere per essere sicura di apparire al meglio!



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Una serata a casa con la tua dolce metà potrebbe sembrare molto attraente oggi, Toro. Il sesso e il romanticismo sono molto importanti per te. Potresti decidere di leggere un romanzo romantico o guardare un film sexy. Potresti imparare a comunicare meglio con il tuo partner oggi, sia verbalmente che fisicamente. Assicurati di apparire al meglio e di farlo!



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Il denaro potrebbe arrivare per posta, Gemelli, ma probabilmente non arriverà oggi. Questo potrebbe essere un giorno pieno di frustrazioni, ma la serata dovrebbe compensarlo. Amore e romanticismo sembrano andare alla grande adesso. Questo è un giorno meraviglioso per programmare una serata con il tuo partner o per cercarne uno. Goditela!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei appassionato per natura Cancro, ma la forza dei tuoi desideri potrebbe sorprenderti anche oggi. Ti senti particolarmente romantico e persino più sexy del solito. Avrai voglia di trascorrere del tempo da solo con il tuo partner. Non stupirti se attirerai sguardi ammirati, persino da estranei. La comunicazione a tutti i livelli dovrebbe essere chiara e diretta. Buona serata!



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le comunicazioni con i familiari e gli altri dovrebbero essere chiare, oneste e amorevoli. Anche se oggi le tue passioni fisiche possono scendere sotto la superficie Leone, sappi che sono ancora molto presenti. Probabilmente ti sentirai particolarmente romantico e potresti voler leggere romanzi d’amore. Questa è la notte per stare da solo con la persona speciale. Divertiti!



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una telefonata dal tuo innamorato potrebbe far emergere il tuo lato appassionato e romantico oggi, Vergine. Probabilmente avrai molto da fare e quindi non potrai incontrarlo fino a tardi. Tutti i segni indicano che l’incontro varrà l’attesa. Dovresti essere particolarmente in sintonia con il tuo partner in questo momento. Potresti sapere istintivamente ciò di cui ha bisogno. Compra dei vestiti nuovi e divertiti!

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti essere sorpreso dall’impeto della passione romantica che arriva in questo momento. Almeno per oggi, i tuoi valori potrebbero spostarsi dall’intellettuale al fisico. Probabilmente vorrai pianificare una serata romantica con qualcuno di speciale. Potresti anche voler uscire e spendere dei soldi per i vestiti. Buona giornata.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei nato romantico per natura Scorpione, ma oggi è probabile che tu pensi più in termini di passione fisica che di romanticismo idealizzato. È probabile che tu sia particolarmente preoccupato per il tuo aspetto, e potresti voler fare una ristrutturazione o comprare dei vestiti nuovi. Il colore blu ti potrebbe sembrare particolarmente attraente in questo momento, ma non dimenticare di aggiungere un pò di rosso, simbolo della passione! Chiama il tuo partner e divertiti stasera!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Anche se non sei sentimentalmente coinvolto Sagittario, è probabile che tu ti senta particolarmente appassionato oggi e ansioso di programmare una serata intima con qualcuno che ha attirato la tua attenzione. Potresti sognare terre lontane. Potresti voler pianificare un viaggio. Sii paziente e non travolgere questa persona con troppa passione sin da subito. Aspetta e guarda come vanno le cose.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei terrestre per natura e ti godi la passione fisica Capricorno. Oggi dovresti programmare una serata romantica con qualcuno. Se non hai nessuno, non stupirti se un vecchio amico ti sembrerà improvvisamente molto sexy! Questa è una grande giornata per fare shopping!

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua mente non sarà probabilmente al lavoro oggi. Ciò potrebbe causare una serie di problemi. Potresti sentirti particolarmente romantico. Stai pensando alla sera in cui potrai stare da solo con il tuo partner o perlomeno goderti lussuriosi romanzi o film sexy. A pranzo, acquista dei vestiti che ritieni particolarmente lusinghieri e poi goditi la serata!



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un rinnovato senso di vigore fisico potrebbe farti immergere con determinazione in qualunque progetto tu abbia in mente oggi. Tuttavia, la tua mente non sarà realmente concentrata. I tuoi interessi intellettuali e filosofici potrebbero essere in primo piano nella tua mente, proprio lì con sesso e romanticismo! Quel vigore fisico potrebbe rivelarsi molto piacevole stasera. Buona giornata.