Tendenze unghie Primavera 2018 : glitter, rosa candy e ultra violet

I colori della bella stagione

Tendenze unghie Primavera 2018. Sta arrivando la primavera.. il sole, i fiori e le belle passeggiate. Tutto questo ovviamente, deve riflettere anche il nostro look. E allora, quale modo migliore di aspettare la bella stagione se non con un pò di colore?

Dove? Ma sicuramente sulle unghie che, in questo periodo, diventano più vivaci e con effetti glitterati. Ma non allarmatevi. Resta protagonista il nude, che come sempre non ha rivali. Democratico e perfetto per le giovanissime e per le donne più mature, è il passepartout per il giorno e per la sera.

Ma la vera tendenza ora è il colore, le geometrie sfiziose e i glitter. I metallici prendono il posto dell’oro e il glitter è riservato solo ad una piccola porzione di unghia: così non rinuncerete a seguire il trend, ma senza esagerare!

Spopoleranno il rosa candy, l’azzurro Tiffany e tutto il club delle sfumature pastello. Quotatissimi anche i decori dots & stripes; mentre la flower art sarà out.

Largo spazio quindi a tutte le tonalità candy, in versione pastello e shimmer, e tutte le sfumature del rosa: pesca, candy, baby, malva, salmone ecc.., e ancora: azzurro cielo, giallo tenue, lilla. Assolutamente da evitare però l’effetto “bambolina”. Quindi no alle nail art floreali e sì alle decorazioni geometriche: french evolution, negative space, outline.. e anche ai design pop che si ispirano allo stile super trendy delle ragazze Giapponesi e Coreane.

Da non perdere assolutamente l’Ultra Violet, il colore 2018 secondo Pantone.

In ultimo, ricordatevi anche di non sottovalutare la forma dell’unghia. L’ovale è lo shaping migliore e l’unghia non deve necessariamente essere lunga per creare un effetto elegante. Se vi piace accentuare il contrasto potete sempre tenerla più lunga di forma ovale, ma con la punta coffin, ovvero squadrata.