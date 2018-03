Oroscopo del Giorno Domenica 11 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 11 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai un’enorme quantità di energia fisica dentro di te, Ariete. Fai attenzione a non lasciare che questa forza incredibile venga fuori sotto forma di discussione con qualcuno a cui tieni veramente. Forse improvvisamente ti sentirai perso e avrai disperatamente bisogno di un mezzo di fuga. Trova un modo per rilasciare questa tensione.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Stai navigando in mezzo al mare oggi Toro, ma è meglio che rimani a terra dove sai che sarai al sicuro, e accontentati di una visione del mondo limitata. Chissà dove potresti atterrare? C’è un’avventura incredibile che ti aspetta quando fai il salto nell’ignoto.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È probabile che un grande senso del dovere verso i tuoi simili guidi le tue azioni, Gemelli. Pensa a te stesso come a un modello di ruolo importante per i giovani. Possono osservarti senza che tu nemmeno lo sappia. È probabile che il tuo esempio abbia un effetto a cascata che finirà per toccare molte persone.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: C’è un’intensità negativa oggi che andrà a peggiorare se continuerai con questa testardaggine su ogni problema che ti capita, Cancro. Gran parte dell’attività di oggi si concentrerà sui modi in cui le persone possono vedere le cose da una prospettiva completamente diversa. Se insisti a rimanere fisso sui tuoi modi, incontrerai solo resistenza.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Che tu voglia o meno partecipare, sicuramente giocherai un ruolo chiave nell’azione oggi, Leone. A volte ti sentirai come il giocatore chiave le cui azioni decidono il destino del gioco. Ora devi chiudere gli occhi, fare un respiro profondo e trovare la risposta dal tuo cuore. Solo tu sai cosa è meglio.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Il tempo per pianificare e calcolare è finito, Vergine. È arrivato il momento di intraprendere un’azione aggressiva. Sarai spinto sul campo di battaglia con il resto delle truppe. Più cerchi di rimandare l’inevitabile, più sarà difficile. Caricati a tutta velocità con tutti gli equipaggiamenti protettivi che possiedi.



BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Metti da parte i piccoli problemi e pensa in grande. Informati su cosa sta succedendo nel mondo e prendi una posizione più aggressiva per combattere in ciò in cui credi. Un piccolo gruppo di individui intelligenti può avere un impatto tremendo.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: C’è una irrequietezza bruciante di te che si attiva perché non ti senti come se stessi realizzando i tuoi obiettivi, Scorpione. Potresti avere un’idea improvvisa oggi. Esplora questa idea e vedi come puoi muoverti verso questo desiderio che ti arriva dal profondo. Questo è il momento perfetto per mettere in atto piani grandi e a lungo termine.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: C’è una forte ondata di potere che ti viene incontro, quindi fai attenzione a come la gestisci, Sagittario. Sei più incline a infortuni e incidenti di natura esplosiva. Cerca di non fare mosse frettolose durante la guida. Se usata correttamente, l’energia planetaria di oggi può aiutarti a superare qualsiasi ostacolo di fronte a te. Come gestisci l’energia dipende solo da te.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È probabile che la tua energia funzioni in esplosioni estreme, Capricorno. Un minuto potresti essere letargico e quello dopo sarai pronto per correre una maratona. Impegnati in attività che alimentano i tuoi stati d’animo. Non c’è bisogno di capire perché ti senti così. La chiave è identificare questi sentimenti e agire di conseguenza. Pianifica come usare la tua energia.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti indossare l’armatura appena ti svegli, Acquario. Una battaglia a tutto campo infuria là fuori e potrebbe sembrare che tutti ti abbiano scelto come obiettivo principale. Fai attenzione a intensificare ulteriormente un problema diventando difensivo senza prima comprendere del tutto la questione. Potrebbe essere che tutto si stia risolvendo semplicemente a causa di un lieve fraintendimento.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È probabile che i dibattiti su filosofia, religione e istruzione si trasformino in una guerra a tutto campo. Questo è un giorno in cui è fondamentale difendere ciò in cui credi, altrimenti le persone più rumorose avranno la meglio. Se c’è una protesta in corso, unisciti. Se c’è un articolo sul giornale con cui non sei d’accordo, scrivi una lettera all’editore. Fai parlare la tua mente.