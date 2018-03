Triumph Speed Triple S e RS : elettronica avanzata e ciclistica ottimizzata

Triumph presenta le nuove Triumph Speed Triple S e RS 2018: due nuove versioni di quella che la Casa definisce la Speed più potente ed evoluta di sempre.

Numerose le novità a livello di motore, elettronica, ciclistica e finiture. Ma cominciamo dall’inizio. Il tre cilindri in linea di 1.050 cc è stato modificato in ben 105 componenti; risaltano l’aumento di una decina di cavalli di potenza (ora è di 150 cv a 10.500 giri) e della coppia massima (117 Nm a 7.150 giri). Il peso a secco è dichiarato in 192 kg per la S e 189 kg per la RS.

La gestione del motore è affidata a cinque riding mode: road, rain, sport, track e personalizzata; lo scarico a doppio silenziatore più aperto, e anche il funzionamento del cambio è stato migliorato.

Nella dotazione spicca la nuova strumentazione TFT da 5 pollici, compaiono poi i comandi elettrici retroilluminati, il cruise control, la presa USB, la sella doppia con loghi in rilevo, una differente finitura dei cerchi e i retrovisori alle estremità del manubrio.

La Speed Triple RS si distingue inoltre per una dotazione superiore che comprende la presenza della piattaforma inerziale Continental, relativi ABS e controllo di trazione ottimizzati, luci diurne integrate, impianto frenante anteriore con pinze Brembo monoblocco radiali, pompa di comando Brembo MCS, sospensioni Öhlins, silenziatori di scarico in titanio prodotti da Arrow, avviamento e inserimento bloccasterzo con chiave elettronica.

La S è disponibile nelle colorazioni Jet Black e Cristal White, telaietto posteriore color titanio cuciture della sella in argento. La RS è proposta in Cristal White oppure Matt Jet Black; in questo caso il telaietto posteriore è color alluminio opaco, e le cuciture della sella sono rosse.