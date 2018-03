Lee Kang Bin e la creamart: le opere d’arte sui cappuccini

Kang Bin utilizza piccoli pennelli e cucchiaini per stendere i vari colori e dar vita alla sua arte. Ogni mese crea tre lavori su prenotazione e il prezzo varia in base al soggetto. Un cappuccino realizzato con la faccia stilizzata di un orsetto viene venduto a 6 $, uno decorato con la riproduzione di un quadro famoso può costare fino a 26 $.

L’artista-barista può impiegare fino a tre ore per realizzare una delle sue opere in tazza che vengono poi vendute a prezzi piuttosto alti perché si sa, l’arte ha il suo valore!

Lee Kang-Bin ha cominciato a realizzare caffè decorati quando aveva solo 17 anni e prestava il servizio militare al confine con la Corea del Nord. Scoperta la passione per le riproduzioni dei cartoni animati in tazza, Lee ha cominciato a preparare questi cappuccini speciali per i suoi compagni.