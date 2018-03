Oroscopo del Giorno Martedì 13 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 13 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua energia illuminerà ogni stanza in cui entrerai oggi, Ariete. Sentiti libero di approfittare di questo incredibile magnetismo, avviando e incoraggiando gli altri a unirsi a te in attività creative e avventure audaci. Tuttavia, fai attenzione che la tua testa non diventi troppo grande. Puoi essere orgoglioso senza diventare egoista; altrimenti finirai per perdere i tuoi seguaci prima ancora di iniziare.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Metti una marcia in più nel tuo passo, Toro. Il ritmo lento e costante può essere qualcosa con cui ti senti a tuo agio, ma nota che le situazioni del giorno richiedono qualcosa di molto più dinamico e coraggioso. Tira fuori la tua leadership. Oggi è il giorno in cui puoi tirare fuori i colpi, invece di scendere a compromessi per andare d’accordo con gli altri.



GEMELLI ⭐️ TOP: Preparati a combattere a tutto campo con le persone oggi Gemelli, anche se questo è praticamente l’opposto del tuo stile normale. Infatti, “opposto” è la tua parola chiave per oggi. Non sorprenderti se entri in una gelateria per un cono alla vaniglia, ma tutto quello che c’è sarà cioccolato. Ricordati di non arrabbiarti per le situazioni in cui non puoi avere alcun controllo.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Oggi Cancro, troverai una controversia brutale con i tuoi colleghi o con chi, per il momento, non sembra essere sulla tua stessa lunghezza d’onda. Cerca di evitare un tono aggressivo e tieni d’occhio tutti in un giorno come questo.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: In generale, le cose dovrebbero andare molto bene per te oggi Leone, quindi non perdere questa opportunità per perseguire i tuoi sogni in tutti i sensi. Fai le cose con passione e non ti trattenere. Ricorda che la tua mente e la tua volontà sono le uniche cose che ti impediscono di arrivare dove vuoi essere. Oggi c’è una grande quantità di magnetismo a tua disposizione. Sfruttala!



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti ansioso oggi, ancor più del solito, Vergine. I tuoi nervi possono essere piuttosto tesi e hai la sensazione di non essere sulla strada giusta. Più che probabilmente, ciò che devi fare è semplicemente calmarti e rilassarti. Lascia che il tuo cervello rallenti e pensa chiaramente senza farti distrarre da ciò che dicono le persone intorno a te.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le altre persone sono l’aspetto più importante della tua giornata oggi, Bilancia. Scoprirai che le cose potrebbero diventare un pò difficili e indisciplinate, ma se ti colleghi agli altri, anche il compito più difficile diventa quasi un gioco. Uno stuzzicadenti si rompe facilmente, ma 50 stuzzicadenti insieme sono resistenti come l’acciaio. Evoca questo potere creato dalla forza delle persone che condividono un obiettivo comune.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Non essere un pazzo oggi, Scorpione. Questo è il momento giusto per condurre la tua vita. Almeno porta la tua opinione allo scoperto e falla conoscere alle persone intorno a te. Metti un pò di passione nella tua giornata per ravvivare le cose e far muovere l’energia. Una potente trasformazione può aver luogo dentro di te quando inizi a esercitare il tuo potere invece di darlo in pasto agli altri.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi hai un grande potere a tua disposizione, Sagittario. Dovresti tenere a mente che tutto ciò che desideri diventerà realtà. Non sprecare parole o azioni. Concentra la tua energia su una o due cose importanti invece che disperderla. Non c’è niente da temere in una giornata come questa.



CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Fai attenzione ad entrare in lotta oggi, Capricorno. Tuttavia, se un litigio o una discussione di qualche tipo sembra inevitabile, non ritirarti. È importante affrontare la fonte dell’attacco e alzarsi in piedi verso chiunque o qualunque cosa stia entrando nel tuo cammino. Evoca il guerriero dentro di te e potresti sorprenderti con dell’incredibile potere che hai.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le questioni riguardanti la libertà sono molto suscettibili oggi, Acquario. Questi problemi potrebbero essere collegati con opportunità di avventura e viaggi. Anche se inizialmente desideri immergerti in questa libertà promessa, dedica del tempo anche riflettere su ciò di cui hai bisogno nella tua situazione attuale prima di prendere una decisione definitiva. Non dimenticarti delle altre persone della tua vita e in che modo tali azioni potrebbero influire su di loro e sulle tue relazioni.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi c’è una grande quantità di energia per te, Pesci. Potresti sentirti come se stessi camminando sui carboni ardenti. Questa non è una buona giornata per sedersi sul divano a guardare la TV. I carboni ti bruceranno di sicuro. È importante che tu continui a muoverti. Impegnati in attività che esercitano la mente e il corpo.