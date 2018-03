Oroscopo del Giorno Giovedì 15 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 15 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le energie degli altri stanno suscitando le tue emozioni oggi, Ariete. Potresti voler evitare di essere coinvolto in argomenti o conflitti. Potrebbe essere meglio isolarti il più possibile oggi e passare un pò di tempo da solo stasera con un buon libro. Tutto dovrebbe essere molto più calmo domani.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sì, puoi essere fiero di te stesso, Toro. Ti sei impegnato ad approfondire le tue conoscenze e le tue capacità fino in fondo. Amici e familiari verranno da te per un consiglio. Cerca di non diventare troppo accondiscendente, però. È una trappola facile in cui cadere. Dovrai continuare a tutta velocità nel tuo viaggio educativo per mantenere questo vantaggio!



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è un giorno meraviglioso per circondarti di coloro che ami di più, Gemelli. Organizza una riunione con familiari e amici, piena di stimolanti conversazioni, cibi e bevande deliziose. Tuttavia, a un certo punto potresti sentirti un pò triste, manca qualcuno che dovrebbe stare con te ma non c’è. Concentrati su quelli che invece sono lì con te. Sei circondato dall’amore.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Giornate come questa offrono uno sbocco meraviglioso per la tua energia. Oggi potresti trascorrere un sacco di tempo con la tua famiglia Cancro, ma probabilmente avrai anche una base di contatto con molti altri. Ad un certo punto potresti ritrovarti sotto i riflettori. Ti sentirai particolarmente affezionato a tutti quelli che ti circondano e apprezzerai la tua fortuna. Buona giornata.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: È un buon momento per approfittare di un pò di solitudine per perseguire alcuni obiettivi preziosi, Leone. La tua concentrazione e immaginazione funzionano a un livello molto alto e potresti non smettere di lavorare fino a quando non sarai completamente esausto. Se stai iniziando un progetto, probabilmente lo farai bene e, se saranno coinvolti affari e denaro, avrai successo. Non lasciare che ostacoli temporanei ti fermino!



VERGINE ⭐️ TOP: Fai attenzione a non spettegolare troppo con i tuoi amici e colleghi, Vergine. È divertente ridere e scambiare storie, ma ricorda a te stesso che la verità in una storia è diminuita e cambiata ogni volta che viene ripetuta. Se fai troppo pettegolezzo, i tuoi amici potrebbero iniziare a chiedersi cosa dici di loro quando non ci sono. In definitiva, questo non è un comportamento sano per le tue amicizie. Pensaci.



BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Non essere sorpreso se non passerai troppo tempo a casa oggi. Tutti i segnali indicano che è più probabile che tu sia in giro, a fare shopping, a visitare qualche città o magari partecipare a una cena o un concerto speciale. Ci sono un certo numero di attività familiari che non vorrai perdere Bilancia, quindi non lasciare che i tuoi amici ti distraggano con troppi negozi o film in TV.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sai che hai un’immaginazione molto fertile Scorpione, e gli aspetti di oggi evidenziano questa qualità speciale. Potresti voler incanalare i tuoi pensieri in uno sforzo artistico come scrivere o dipingere. Assicurati di cogliere ogni opportunità per tessere un racconto affascinante per un bambino. Fai attenzione a non lasciare che la tua immaginazione scappi con te quando giudichi le persone.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Che giornata emozionante Sagittario! Le energie planetarie stanno prevedendo un conflitto in arrivo. Fai del tuo meglio per evitare di essere coinvolto in argomenti ostili. Potresti volerti tenere per te oggi. Stasera esci da solo a passeggiare. Non ti preoccupare, domani tutti si sentiranno molto meglio.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le emozioni saranno alte con le energie planetarie di oggi, Capricorno. Ma questo non è un motivo per scappare e nascondersi! La gente sarà molto più onesta del solito, anche brutalmente, e come risultato potresti trarne alcune informazioni preziose. Non aver paura di ascoltare. Con il tuo discernimento del giudizio, sarai in grado di dare un senso a ciò che è una buona informazione e ciò che non lo è.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: L’energia emotiva di oggi rischia di essere eccezionalmente alta, Acquario. Prova a fare una lunga passeggiata o un giro in bicicletta per calmarti. Fai un bel respiro profondo. Cerca di evitare di essere coinvolto nei conflitti degli altri. Abbi fiducia che gli altri possano risolvere le cose da soli.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Goditi la compagnia di familiari e amici e non farti distrarre da pensieri cupi sul lavoro o sui soldi. Rilassati e lascia che gli altri si prendano cura di se stessi. Ti piace prenderti cura degli altri e assicurarti che si divertano, ma devi divertirti anche tu, quindi non lavorare troppo. Qualcuno potrebbe farti un regalo, un segno di amore e apprezzamento.