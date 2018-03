San Leo, la Fortezza da vivere e scoprire: tutti gli appuntamenti

Recentemente confermata fra le eccellenze del turismo di qualità, con l’assegnazione per il triennio 2018-2020 dell’ambita Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistica e ambientale del Touring Club Italiano, in attesa di svelare la ricca programmazione culturale del 2018, San Leo presenta un calendario di appuntamenti pensati per offrire ai visitatori una modalità di visita alla Fortezza di San Leo speciale e accattivante, con quattro tipologie di attività distribuite a rotazione ogni prima domenica del mese:

Alla scoperta della Fortezza – La Fortezza di San Leo non ha più segreti! Un modo nuovo dedicato alle famiglie di scoprire la Fortezza, le sue tante storie e i personaggi che vi hanno vissuto guidati da personaggi in costume. Una sorta di caccia al tesoro, un percorso a tappe attraverso le sale più suggestive, dove i partecipanti saranno chiamati a trovare indizi, superare prove e infine svelare tutti i segreti di questa affascinante Rocca. Durante l’attività i bambini potranno vestirsi da dame o da cavalieri.

San Leo Trek – Una giornata per partecipare ad un accattivante Trekking Urbano. Una nuova e divertente passeggiata dedicata a tutta la famiglia, per scoprire camminando, storie, personaggi, monumenti e gli angoli più suggestivi della Città “più bella d’Italia”. Un percorso a tappe dove i partecipanti, divisi a squadre, dovranno superare prove e risolvere enigmi per “conquistare” l’ambita fortezza Rinascimentale ed il “premio” finale.

San Leo Experience – Visita guidata in compagnia di nobildonne in abito d’epoca che guideranno i visitatori, alla scoperta del forte rinascimentale e che li renderanno veri e propri protagonisti, facendoli calare nei panni di dame e cavalieri. Un’esperienza sensoriale nella quale diventare protagonisti, scoprendo i segreti delle erbe officinali del territorio, indossando un elemento di una vera armatura ecc. Ogni partecipante avrà un ricordo della giornata da portare con se.

Passeggiata Disegnata – Visita guidata alla fortezza per grandi e piccini alla scoperta dei suoi tanti scorci e delle sue suggestive prospettive. Tra una sala e l’altra i visitatori potranno misurare le loro abilità artistiche in una passeggiata “disegnata” e realizzare la loro opera dedicata a San Leo in un vero atelier di pittura.

4 Febbraio 2018 : Alla scoperta della Fortezza

4 Marzo 2018 : San Leo Experience

1 Aprile 2018 : San Leo Experience

6 Maggio 2018 : San Leo Trek

3 Giugno 2018 : Passeggiata Disegnata

1 Luglio 2018 : Alla scoperta della Fortezza

5 Agosto 2018 : San Leo Experience

2 Settembre 2018 : San Leo Trek

7 Ottobre 2018 : Passeggiata Disegnata

4 Novembre 2018 : Alla scoperta della Fortezza

2 Dicembre 2018 : San Leo Experience

