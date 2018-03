Oroscopo del Giorno Lunedì 19 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 19 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: Potresti sentirti come se le persone ti si fossero rivolte contro oggi e che improvvisamente avessero perso interesse per quello che hai da dire, Ariete. Forse questo è un riflesso della tua incapacità di ascoltare veramente chi parla. Guarda l’immagine collettiva e apri gli occhi al mondo che ti circonda. Lasciati coinvolgere nella comunità invece di concentrarti solo su di te per tutto il tempo.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Lascia che le tue emozioni giochino con la tua immaginazione oggi e sentiti libero di discutere apertamente delle tue scoperte con gli altri, Toro. Non farti coinvolgere in uno stato d’animo così razionale che ti rifiuta di riconoscere qualsiasi altro modo di vedere una situazione attuale. Metti da parte il tuo lato analitico per rivelare una prospettiva più astratta e intuitiva.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi dovresti sentirti abbastanza bene, emotivamente. Usa questa fiducia in te stesso per fare grandi progressi in tutto ciò che vorrai realizzare. Divertiti lasciandoti trasportare dalla mente in un mondo fantastico in cui esplorare le tue inclinazioni fantasiose. Sentiti libero di usare la tua forte presa sui fatti come base per decollare in un regno altamente creativo e intuitivo.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti trovarti emotivamente preso oggi da una forte forza che richiede la tua attenzione, Cancro. La tua consapevolezza su ogni situazione potrebbe farti diventare un pò pazzo. Forse hai solo bisogno di attenuare le cose e rilassarti. Lasciati andare ed esplora.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi hai l’opportunità di fare un intenso percorso di guarigione Leone, così comunichi più direttamente con te stesso senza le distrazioni delle altre persone. Fai quello che puoi per affinare le questioni interne che richiedono la tua attenzione. È fondamentale imparare ad affrontare da soli questi problemi invece che affidarsi ad altre persone.

VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Potresti essere un pò confuso con l’umore del giorno Vergine, che favorisce un’azione rapida e un approccio sporadico alle cose. Più che probabilmente, questo approccio non è esattamente in linea con il tuo solito protocollo metodico. Fai quello che puoi per unire questa energia alla tua routine quotidiana.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sentiti libero di abbinare i tuoi pantaloni a quadri con la tua camicia di jeans oggi, Bilancia. Indossa sneakers selvagge e una giacca a righe. Lascia che lo strano mondo risplenda in te! Questo è un giorno fantastico per te, e dovresti sentirti libero di esprimere te stesso apertamente e ad alta voce al mondo. Dovresti provare molta fiducia in te stesso. Approfittane al massimo di questo momento.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sentiti libero di arruolare la tua creatività oggi per risolvere qualsiasi problema che ti possa capitare, Scorpione. Non sentirti assolutamente in dovere di adottare un approccio razionale e metodico. Questo tipo di stato mentale è già stato provato. Ora è il momento di esplorare un mondo più intuitivo e completare qualsiasi attività che desideri affrontare.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: L’energia del giorno è elettrica e potresti ritrovarti a rimbalzare da un compito all’altro e da persona a persona, Sagittario. Le cose possono accadere quando meno te lo aspetti, quindi preparati a sorprese. C’è un elemento di genialità che potrebbe ispirarti a essere qualcuno molto più grande di quanto avresti mai pensato di poter essere. Unisciti a persone che condividono la tua gioia per la vita.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentire come se il tuo cuore ti stesse facendo brutti scherzi, Capricorno. Forse ti stai imbattendo in una forte forza che ti fa dubitare di te stesso in qualche modo. Non essere ingannato da un discorso rumoroso e odioso. Cerca il vero significato dietro le parole. Scoprirai che la maggior parte della tua forza è interna.

ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Oggi c’è una grande quantità di comunicazione inaspettata Acquario, ma fai attenzione alle persone di cui ti fidi. Assicurati di controllare le tue fonti almeno due volte prima di procedere. Starai molto meglio se ti prepari al peggio.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Potresti scoprire che le persone non sono necessariamente molto sensibili ai tuoi sentimenti oggi, Pesci. È possibile che siano più sensibili ai fatti e alle informazioni che alle emozioni. Potrebbe essere che devi arruolare una sorta di traduttore per arrivare a una persona con la quale stai cercando di comunicare. Non esitare a chiedere ulteriori chiarimenti su ne hai bisogno.