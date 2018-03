Oroscopo del Giorno Martedì 20 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 20 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: L’energia planetaria di oggi ti farà senti un pò pigro. Probabilmente vorrai restare a casa, circondato da libri, animali domestici e piante, ma sai che hai appuntamenti e responsabilità da soddisfare. Il tuo senso del dovere è particolarmente forte. Fai un patto con te stesso per fare il minimo indispensabile e poi rilassati. Fai un bagno caldo e ascolta musica classica.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una separazione temporanea da qualcuno vicino a te potrebbe farti riflettere sui bei momenti che avete trascorso insieme, soprattutto nelle ultime settimane. Probabilmente parlerai con lui o con lei al telefono. Stai sentendo molto calore e affetto verso tutti intorno a te, ma sei anche un pò triste, specialmente quando pensi a quelli lontani. Chiamali, Toro! Saranno felici di sentirti.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Sogni con messaggi strani potrebbero disturbare il tuo sonno stanotte. Un minuto avrai un sogno meraviglioso, e quello dopo potrebbe essere un incubo. Scrivili, Gemelli. Il messaggio è probabilmente più positivo di quello che appare. Le preoccupazioni per il denaro potrebbero affliggerti durante il giorno, eppure le cose probabilmente non sono così brutte come sembrano. Assicurati di conoscere i fatti sulla tua situazione prima di lasciarti prendere dal panico!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La persona speciale nella tua vita potrebbe lavorare troppo duramente, causando tensione per lui o lei e frustrazione per te. Le loro ore extra di lavoro potrebbero interferire con il tuo desiderio di trascorrere del tempo insieme. Le tue preoccupazioni potrebbero mettere un freno alla tua autostima, Cancro. Ti potresti chiedere se stai facendo tutto ciò che deve essere fatto. Potrebbe essere utile fare una lista e segnare ogni attività che porti a termine.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti provare a continuare o completare un progetto creativo di qualche tipo, ma la tua immaginazione non funziona come fa normalmente. Inoltre, l’eccessiva indulgenza della scorsa notte potrebbe farti sentire un pò pigro, il che non aiuta la situazione. Metti da parte il tuo lavoro prima di rinunciarci completamente, Leone. Questa è solo una situazione temporanea. La tua mente dovrebbe tornare normale domani.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti sentirti particolarmente protettivo verso tutti coloro che ami: bambini, famiglia, amici, animali domestici e la persona speciale della tua vita Vergine. Notizie sconvolgenti potrebbero farti pensare al futuro, ma non lasciarti abbattere. Tutto dovrebbe andare bene, quindi concediti di rilassarti e goderti i tuoi cari. Distraiti guardando un film. Ciò contribuirà a liberare la tensione e a metterti in uno stato d’animo migliore.



BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potrai fare la conoscenza di attori, musicisti o altri artisti, alcuni dei quali potrebbero essere abbastanza noti. Le occasioni sociali potrebbero portare contatti preziosi che potresti utilizzare in seguito. Potresti divertirti così tanto tra le persone meravigliose che non vorrai tornare a casa! Non fare troppo tardi, Bilancia. Avrai bisogno di tutta la tua energia domani!



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sentiti libero di arruolare la tua creatività oggi per risolvere qualsiasi problema che possa capitare, Scorpione. Non sentirti assolutamente in dovere di adottare un approccio razionale e metodico. Questo tipo di stato mentale è già stato provato. Ora è il momento di esplorare un modo più intuitivo per completare qualsiasi attività che desideri affrontare ora.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il denaro potrebbe essere fonte di preoccupazione oggi, Sagittario. Potresti sentire di aver speso troppo (chi non lo sente a volte?) O forse alcuni fondi che ti aspettavi sono stati bloccati. Questo è un ritardo e non una situazione permanente (anche se potrebbe sembrare così). Troppa preoccupazione potrebbe rovinare la tua giornata e tu non lo vuoi. Se c’è qualcosa che puoi fare per alleviare la situazione, fallo.



CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Troppo stress e tensione degli ultimi giorni potrebbe causare uno scontro con il tuo partner. Pur non essendo un disastro in alcun modo Capricorno, questo potrà comunque mettere un freno alla tua giornata. E’ meglio se ti prendi qualche minuto per scappare da solo e lasciare che tutta la tua negatività svanisca. Ti sentirai meglio quando incontrerai di nuovo la tua famiglia, i tuoi amici e la tua compagna.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: L’eccessiva indulgenza della scorsa notte potrebbe farti sentire un pò stordito oggi, Acquario. Potresti voler passare la giornata a letto, ma la prospettiva di lasciare le attività annullate potrebbe farti stare male. Questa è una cattiva idea! Il riposo è proprio ciò di cui hai bisogno. Non sforzarti a socializzare. Hai bisogno di un pò di tempo da solo per recuperare e raccogliere le tue risorse in modo da poter affrontare il mondo con una mente chiara.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: I piani per stare insieme con un gruppo di amici intimi potrebbero dover essere annullati a causa di eventi imprevisti. Questo potrebbe farti sentire un pò giù Pesci, specialmente se sei coinvolto da un partner. Cerca di non preoccuparti troppo. Sarai in grado di riprogrammare tutto e potresti comunque utilizzare il tempo da solo per rilassarti e concentrarti.