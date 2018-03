Oroscopo del Giorno Domenica 25 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 25 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: Ritardi e frustrazioni potrebbero tormentarti per tutto il giorno Ariete, specialmente per quanto riguarda le comunicazioni. Un giovane ospite che aspetti a casa oggi, potrebbe essere in ritardo o potrebbe non chiamarti per farti sapere. Non perdere tempo a preoccuparti. Il tuo amico è probabilmente al sicuro e alla fine si presenterà. Tieni duro.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Se hai pensato di fare un viaggio Toro, questo non è il giorno giusto per fare progetti. Qualunque cosa tu imparerai oggi sugli orari delle compagnie aeree o sugli hotel potrebbe non riflettere la situazione reale. Se aspetti qualche giorno, le cose dovrebbero andare molto più facilmente. Se hai già intenzione di partire, aspettati dei ritardi. Non lasciare che ti mettano in uno stato mentale cupo! Decidi di divertirti!



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP:Una lettera o una telefonata sul denaro che aspetti potrebbe non arrivare ancora oggi, Gemelli. Questo potrebbe metterti in preda al panico e farti desiderare di telefonare ai responsabili per vedere cosa sta succedendo. Questo non è un bel giorno per qualsiasi tipo di comunicazione. La tua chiamata arriverà. Aspetta un giorno o due.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi probabilmente non vorrai andare ad un evento a cui sei invitato Cancro. Le persone coinvolte potrebbero non avere nulla in comune con te e probabilmente sentirai che l’evento sarà noioso. Potrebbero esserci anche dei fattori aziendali che potrebbero farti pensare che dovresti comunque andare. Quanto è urgente l’attività? Quanto sono importanti i contatti? Pensaci prima di accettare o rifiutare.

LEONE ⭐️⭐️ TOP: Ti senti un pò sotto tono Leone? L’ovvio suggerimento sarebbe quello di rallentare, ma potresti sentire che non è possibile ora. Riposati più che puoi e assicurati di mangiare bene. Chiedi aiuto se devi fare un lavoro urgente. In questo modo verrà eseguito rapidamente anche se il tuo livello di energia non sarà all’altezza.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una visita tanto attesa da un amico o dal partner potrebbe dover essere posticipata, Vergine. Questo potrebbe essere piuttosto scoraggiante. Potresti temere che in realtà non vi vedrete più, ma non sarà così. Probabilmente il tuo amico ha incontrato alcuni ostacoli che devono essere risolti. Sii paziente e resisti. Tutto dovrebbe funzionare come vuoi, anche se un pà più tardi!

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le questioni sulla carriera potrebbero essere messe in sospeso oggi, dal momento che comunicazioni importanti che ci si aspetta non arrivano in tempo, Bilancia. Poiché sei ansioso di concludere tutte le questioni, potresti impazzire per la frustrazione. Non farlo. Trova qualcos’altro da fare mentre aspetti e il tempo passerà più velocemente. La tua preoccupazione principale sarà risolta. Sii paziente!



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: I brevi viaggi nel tuo vicinato possono essere resi quasi impossibili oggi da fattori al di sopra e al di fuori del tuo controllo, come traffico, costruzione o entrambe le cose, Scorpione. Se hai commissioni da eseguire, rimandale. Se puoi, cammina o vai in bicicletta. Se devi andare in macchina, assicurati di avere la tua musica preferita in modo da poter fare qualcosa mentre aspetti nel traffico. Altrimenti, impazzirai di noia.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo non è il giorno giusto in cui prendersi cura delle scartoffie Sagittario, soprattutto se si tratta di denaro. I tuoi processi mentali sono più lenti del solito e potresti scoprire di essere facilmente distratto. Il tuo umore non sarà dei migliori, quindi potrebbe essere una buona idea aspettare qualche giorno prima di affrontare compiti come questo. Se il lavoro è urgente, chiedi aiuto. Sarai in grado di rimanere più concentrato se lo farai.



CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: La comunicazione con il partner rischia di essere scarsa e inesistente oggi, Capricorno. Questo non è il momento di avviare negoziazioni o contratti che potrebbero influenzare il tuo futuro in modo sostanziale. L’umore è basso, quindi qualsiasi cosa tu decida oggi rifletterà questo stato d’animo. Potrebbe essere meglio aspettare un paio di giorni fino a quando tutti saranno in uno stato d’animo più positivo. Tieni duro!

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualunque sia il lavoro che farai oggi potrebbe andare più lentamente del solito, Acquario, visto che potresti essere un pò distratto. Potresti essere preoccupato del passato, specialmente con i sentimenti e gli eventi che pensavi di aver dimenticato da tempo ma che invece influenzano il tuo umore in tanti modi. Questa potrebbe essere una buona giornata per concentrarti sulle attività di routine. In questo modo sarai produttivo come sempre.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Le chiamate telefoniche e le e-mail tra te e i tuoi amici potrebbero non andare a buon fine, Pesci. Ci vuole un pò di pazienza quando si cerca di raggiungere qualcuno in questo momento, soprattutto se si tratta di tecnologia moderna. Se una questione è urgente, potrebbe essere meglio fare le cose alla vecchia maniera e andare di persona. Questo è l’unico modo per garantire il raggiungimento di chiunque in questo momento.