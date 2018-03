Oroscopo del Giorno Lunedì 26 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 26 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Parole d’amore, forse di natura molto idealistica, potrebbero essere scambiate oggi tra te e il partner, Ariete. Uno di voi potrebbe persino scrivere una canzone o una poesia per l’altro. Questa può essere un’esperienza di guarigione e di trasformazione e potrebbe quindi far sentire entrambi molto bene. Buona giornata.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Lo studio di materie intellettuali o spirituali che ti interessano particolarmente potrebbero tenerti a casa per gran parte della giornata, Toro. Più di un visitatore potrebbe passare per discutere di questi argomenti, magari portando alcuni libri. Le discussioni potrebbero assumere un livello immaginativo, idealistico e persino mistico, che potrebbe rivelarsi stimolante per tutti i soggetti coinvolti. Prendi appunti, perché vorrai essere sicuro e ricordare queste conversazioni.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:L’intuizione migliora le comunicazioni di tutti i tipi oggi, Gemelli. Se hai pensato di scrivere, questo è il giorno in cui iniziare. La tua mente è particolarmente espansiva e la tua immaginazione sta funzionando a un livello molto alto. Approfondimenti di natura varia aggiungono nuova profondità e dimensione alla tua scrittura, che sia una poesia, un romanzo, un articolo o una lettera ad un amico. Sfrutta la giornata al massimo!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: L’immaginazione si combina con le abilità intellettuali per permetterti di apportare alcune modifiche creative alla tua casa, Cancro. Potrebbe trattarsi di qualcosa di piccolo, come l’acquisto di una pianta o un progetto importante, come la ristrutturazione. Qualunque cosa tu scelga di fare, è probabile che incanalizzi molta della tua energia in questo momento. Divertiti!



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti fare un viaggio in biblioteca Leone, perché potresti dover rintracciare alcune informazioni intellettuali, spirituali o pratiche necessarie per un’attività o un progetto a cui stai lavorando. Potresti trovarti a trascorrere più tempo di quanto avessi inizialmente programmato, poiché potresti scoprire fatti o idee che aprono nuovi affascinanti pensieri. Se il tuo tempo è limitato, tieni monitorata l’ora. Se no, buon divertimento!



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua intuizione è in costante aumento negli ultimi mesi Vergine, e oggi potrebbe operare ad un livello particolarmente alto. Più di una premonizione può arrivare e probabilmente ti troverai a raccogliere più frequentemente i pensieri e i sentimenti degli altri. Pensa all’ispirazione come a un compito dall’universo!

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La valutazione delle idee altrui potrebbe essere al centro dell’attenzione oggi, Bilancia. Le attività di gruppo potrebbero richiedere il tuo input intellettuale. Un amico potrebbe venire da te con un’idea per un progetto di qualche tipo. Il tuo amico non ha uno stato d’animo molto pratico, quindi non essere sorpreso se le idee non sembrano molto praticabili in questo momento. Non scoraggiarti, comunque. Il tuo amico potrebbe sorprenderti!



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Gli interessi professionali sono sicuramente serviti dal tuo intuito e dalla fertile immaginazione oggi, Scorpione. Scrivere, parlare o le arti drammatiche potrebbero essere coinvolti. Se la tua carriera implica la comunicazione in qualsiasi forma, aspettati di catturare l’interesse di molte persone ora. I cambiamenti di carriera positivi sono nell’aria, anche se potrebbero non essere ancora evidenti. Questo non è il momento di preoccuparsi del futuro. Per ora, lascia che la tua immaginazione ti guidi.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua mente sta probabilmente prendendo una svolta mistica, Sagittario. Questo è un grande giorno per studiare concetti spirituali o metafisici o ampliare la tua conoscenza in campi come l’astrologia, la numerologia o le altre scienze occulte. Potrebbero arrivare alla tua attenzione libri e conferenze. Espandi la tua mente.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sogni o visioni potrebbero portare a intuizioni improvvise ed eccitanti per quanto riguarda i problemi di carriera, Capricorno. Questi sogni potrebbero indirizzarti verso libri, siti Web e altre fonti di informazioni che possono fornire ulteriori indicazioni che potrebbero rivelarsi preziose. Sfruttale al meglio.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei incline ad essere particolarmente in sintonia con i pensieri e le sensazioni del partner in questo momento, Acquario. Probabilmente saprai istintivamente cosa vogliono quelli che ti circondano, e questa nuova sensibilità dovrebbe sicuramente farti guadagnare punti.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Lavorare su progetti che richiedono immaginazione e sensibilità potrebbe assorbire molto del tuo tempo oggi, Pesci. Alcune ricerche approfondite potrebbero essere coinvolte. Il lavoro potrebbe richiedere molta energia e concentrazione, forse più di quanto ti aspettavi, ma alla fine dovresti essere più che soddisfatto dei risultati. Assicurati di fare delle pause e non dimenticare di mangiare. Avrai bisogno di carburante!