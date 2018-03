Oroscopo del Giorno Sabato 31 Marzo

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 31 Marzo. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Il tuo amore è fuori città, Ariete? Se è così, potresti trascorrere gran parte della giornata sentendoti solo e triste. Cerca di riempire le ore fino a quando il tuo partner ritornerà. Il tempo dovrebbe scorrere rapidamente e tornerete insieme prima che tu te ne accorga. Tieni duro!



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Un obiettivo finanziario che speravi di raggiungere molto presto potrebbe sembrare dietro l’angolo Toro, ma sembra che ci siano ancora mille cose da fare prima che si realizzi. Fai una lista di ciò che deve essere fatto e poi affronta ogni attività una alla volta fino a raggiungere l’obiettivo. Impegnati!



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP:Aspettati un ritmo frenetico oggi, Gemelli. Alcuni dei tuoi colleghi potrebbero aver procrastinato un pò e ora tutto deve essere fatto subito. Non sentirti troppo frustrato, comunque. Fai del tuo meglio e spera che anche gli altri lo facciano. Se qualcuno deve aspettare, non sarà la fine del mondo!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Hai intenzione di viaggiare forse per affari, Cancro? Potresti ricevere la notizia che il tuo viaggio deve essere posticipato, il che potrebbe essere molto deludente. Tuttavia, tieni presente che questo è solo un ritardo, niente di più. Tutti i segnali sono che farai quel viaggio, quindi non farti prendere dal panico. Pensa a come prepararti. Avrai voglia di essere in forma prima di partire. Buona giornata.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Un incontro romantico potrebbe dover essere rinviato a più tardi o forse a stasera. Questo potrebbe deluderti un pò. La tua insicurezza potrebbe persino avere la meglio su di te. Il tuo partner non vuole incontrarti? Non cadere in questo tipo di pensiero. Accetta il fatto che ci sia un motivo valido e segui il flusso delle cose.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Aspetti un amico o un partner per farti visita a casa, Vergine? Non farti prendere dal panico se questa persona non si presenterà al momento stabilito. Ciò non significa che non arriverà! Probabilmente c’è stato un ingorgo, una telefonata dell’ultimo minuto, una lunga fila al supermercato o qualche altro banale ritardo. Sii paziente perché alla fine la tua persona speciale si presenterà.



BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una telefonata emotiva potrebbe provenire da un caro amico o dal partner, Bilancia. Questa persona ha molte preoccupazioni ed è incline a metterle tutte su di te se glielo permetti. Non abbandonare tutto ciò su cui avevi programmato di lavorare oggi. Dì al tuo amico che dovreste stare insieme per cena o per un caffè, così potrai finire prima con tutti i tuoi obblighi.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Le preoccupazioni finanziarie potrebbero tormentarti oggi, Scorpione. Questo è un peccato, perché le tue preoccupazioni sono probabilmente malriposte. Trova qualcosa di economico ma affascinante da fare come leggere o guardare un documentario. Dimenticherai i tuoi problemi e imparerai qualcosa nel frattempo. Una volta superato, dovresti vedere tutto nella giusta prospettiva. Rilassati!

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le questioni d’amore potrebbero farti sentire teso e un pò spaventato oggi, Sagittario. Forse questo implica una relazione che non si è ancora manifestata, o forse tu ed i tuoi cari avete avuto una disputa di qualche tipo. Non ti preoccupare troppo. Cerca di stare calmo quando parlerai con il tuo partner. Sembrare disperati o spaventati potrebbe spingerlo nella direzione opposta.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: I sentimenti romantici potrebbero prendere il soppravvento oggi, Capricorno. Se si tratta di una nuova relazione, il tuo partner potrebbe essere spaventato. Se si tratta di un coinvolgimento a lungo termine, la persona al tuo fianco potrebbe sentirsi svantaggiata. Incanala i sentimenti in una poesia, una canzone o un dipinto.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le preoccupazioni per i soldi potrebbero indurti a resistere alla partecipazione ad un evento di gruppo con alcuni amici, Acquario. Hai paura che sarai tentato di spendere più di quanto puoi permetterti ora? Probabilmente lo farai, ma non c’è motivo di preoccuparsi. Lascia a casa il tuo libretto degli assegni e le carte di credito. Prendi solo una piccola quantità di denaro. Per tutto il resto, rimanda!



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualcuno che hai conosciuto sul lavoro potrebbe improvvisamente sembrare avere sentimenti romantici per te, Pesci. All’inizio questo potrebbe metterti un pò a disagio, dal momento che non hai mai pensato a questa persona in quel modo prima d’ora. Non fare nulla di avventato. Pensaci prima. Forse c’è del potenziale o forse no. Chissà? Questa persona potrebbe anche rivelarsi il tuo compagno ideale!