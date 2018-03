Oroscopo del Giorno Domenica 1 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 1 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Sembra che le questioni d’amore si muovano molto più lentamente di quanto vorresti, Ariete. Sia tu che il tuo interesse romantico potreste essere sovraccaricati di responsabilità ora e non potrete vedere molto. È frustrante, ma lo supererai. Nel frattempo, non lasciare che le tue insicurezze abbiano la meglio su di te. Solo perché il tuo partner è occupato non significa che il tuo rapporto sia finito. Sii paziente!



TORO ⭐️⭐️ TOP: La configurazione planetaria di oggi ti darà una forte spinta ad andare in giro Toro, ma le responsabilità potrebbero tenerti a casa o in ufficio. Forse stai aspettando una consegna, una telefonata o un ospite importante. Questo potrebbe essere piuttosto noioso per te oggi. Trova qualcosa da fare che ti assorba, anche solo leggendo o recuperando le scartoffie. Non ha senso girarti i pollici!



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP:I tuoi punti di vista su certe questioni intellettuali o spirituali stanno lentamente cambiando, Gemelli? Se è così, potresti non essere così favorevole alle modifiche. I valori e le idee tradizionali potrebbero sembrare particolarmente interessanti per te oggi, quindi la tua resistenza potrebbe essere più grande del normale. Eppure sai che non puoi restare con le stesse convinzioni per sempre. Prenditi una pausa oggi. Domani tornerai al ritmo di sempre e verso la trasformazione.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Il successo negli affari potrebbe essere arrivato Cancro, ma oggi potresti sentirti un pò triste e chiederti perché, perché in realtà non c’è una vera ragione per sentirsi così. Quello che sta succedendo è probabilmente, prima di tutto, una delusione. Imposta un nuovo obiettivo e vai avanti.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti sentirti diviso tra il desiderio di fare un pò di esercizio e una potente inclinazione a rannicchiarti sulla tua sedia preferita e recuperare qualche libro, Leone. Non c’è alcuna ragione per cui non puoi fare entrambe le cose. Esci a fare una camminata veloce e poi apri il tuo libro preferito quando torni. La chiave non è arrendersi ad una cosa, ma raggiungere un equilibrio tra le due.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai la spiacevole sensazione di aver dimenticato qualcosa ma non hai idea di cosa sia, Vergine? Sei ossessionato dal ricordo di un evento apparentemente insignificante del passato, ma non riesci a capire perché? Non è una buona idea ossessionarti su entrambi. Ricorderai qualunque cosa sia alla fine. Presto capirai il significato della memoria. Il tuo subconscio sta cercando di dirti qualcosa. Non puoi affrettarlo, quindi rilassati!

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se hai pensato di iniziare un nuovo progetto creativo Bilancia, non provare a farlo proprio oggi. Amici e famiglia potrebbero competere con la tua attenzione e distrarti. Altre responsabilità potrebbero interferire con il tuo desiderio di andare avanti ora. Sii paziente!



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Gli affari potrebbero andare molto bene per te Scorpione, ma i cambiamenti intensi sul lavoro potrebbero farti sentire stressato. I ritardi nell’avvio di nuovi progetti potrebbero rivelarsi frustranti. Non cadere nella trappola di pensare che questa sarà una tendenza. Tutto dovrebbe ritornare alla normalità domani. Vai in palestra e scarica qualche frustrazione. Sarai fresco al mattino. Tieni duro!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai in programma una vacanza in un posto lontano, Sagittario? Imprevisti inaspettati e scoraggianti potrebbero interferire con i tuoi piani, il che potrebbe farti pensare che annullerai il viaggio. Potresti essere tentato di sollevare il telefono e farlo. Ma non fare niente oggi. L’intera situazione dovrebbe essere risolta entro domani, e non vedrai l’ora di riprendere il tuo viaggio. Rimani concentrato e non fare nulla di avventato.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il denaro potrebbe farti entrare in uno stato di pura oscurità, Capricorno. In apparenza potrebbe sembrare che non sarai mai in grado di risolvere tutti i documenti, ma lo farai. Non arrenderti. Rimani concentrato sull’attività e fai un passo alla volta. Prima che tu lo sappia, la tua efficienza e la tua praticità risolveranno tutto al posto tuo. Rallegrati e organizza una bella serata!



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua dolce metà è fuori città, Acquario? Se è così, probabilmente ti sentirai un pò solo e insicuro. Devi ignorare questi sentimenti divertendoti con un sacco di persone affascinanti. Molto probabilmente la persona che ami è annoiato quanto te, sia che lavori per affari o che adempia agli obblighi familiari. Rilassati, trova qualcosa da fare e passerà il tempo prima che tu te ne accorga.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi probabilmente sei annoiato, irrequieto e incapace di concentrarti. È meglio concentrarsi sulle routine o sulle faccende banali che puoi fare automaticamente. Metti le cuffie. Fai un lungo, piacevole pranzo o un brunch con gli amici. È importante divertirsi un pò.