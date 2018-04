Oroscopo del Giorno Lunedì 2 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 2 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti provare alcune distrazioni mentali che ti spingono in direzioni diverse oggi, Ariete. Potrebbe esserci una battaglia interna molto ostinata. Renditi conto che stare nel mezzo è a tuo vantaggio. Guarda la situazione come un modo per imparare qualcosa su di te e sugli altri. Capire il punto di vista degli altri ti aiuterà. Incorpora il vecchio e il nuovo nel tuo modo di pensare.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potrebbe essere difficile per te pensare subito, Toro. Probabilmente il tuo cervello sta funzionando in brevi e imprevedibili raffiche che ti inducono a indovinare su quale strada proseguire. Evita la confusione durante il giorno e separa te stesso e i tuoi sentimenti dal dramma che ti circonda. Non fingere di capire qualcosa se non lo fai. Se una situazione non ha senso, vai avanti e chiediti perchè.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:La libertà è un aspetto chiave della vita di oggi, Gemelli. Potresti scoprire che il tuo cervello vuole liberarsi e perseguire modi di pensare più indipendenti. Non preoccuparti se questo modo di pensare ti porta in un territorio sconosciuto. Questo è un segno che probabilmente sei dove devi essere. Le tue battute spiritose potrebbero prendere una piega improvvisa che sorprenderà sia te che le persone con cui stai parlando.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le persone tendono ad essere testarde come te oggi nel loro pensiero, Cancro. Questa potrebbe essere una ricetta per un disastro se non stai attento. Apri le porte un pò di più e ascolta le opinioni degli altri. Non presupporre automaticamente che le altre persone debbano conformarsi al tuo punto di vista.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti trovarti a fissare un estraneo mentre passeggi per strada oggi, Leone. La tua tendenza verso il nuovo e il bizzarro è più forte del solito, e tu sei trascinato in diverse direzioni mentali. Vai avanti e presentati a quello sconosciuto. Forse lui o lei diventerà un socio in affari o un nuovo migliore amico. Non si sa mai fino a quando non chiedi.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Mentre lavori lentamente e costantemente verso i tuoi obiettivi, renditi conto che ci sono ostacoli inaspettati lungo la strada, Vergine. Non è possibile pianificare tutto, quindi non scoraggiarti oggi quando qualche pazza variabile verrà fuori dal nulla. C’è una lezione preziosa da imparare: la pazienza.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: In genere è abbastanza chiaro che non hai paura di dire alle persone ciò che pensi, Bilancia. Forse è il momento di essere più espressivo riguardo come ti senti. Potrebbe essere che il tuo processo mentale sia un pò spento oggi, scosso da una situazione o da una persona inaspettata. Non affidarti solo al tuo cervello per avere tutte le risposte.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Oggi potrebbe essere un giorno pieno di imprevisti e colpi di scena, svolte e curve lungo la strada alle quali potresti non essere preparato, Scorpione. A quanto pare qualcuno ha dimenticato di installare il segnale che avverte in anticipo di curve pericolose. Il tuo cervello potrebbe ricevere una scossa da una fonte esterna che ti ricorda di mantenere le cose reali.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti fare pensieri bizzarri, Sagittario. Potrebbero portarti in una direzione che non si riferisce alla tua situazione attuale. Non aver paura di esplorare questi strani regni, perché potrebbero darti buone intuizioni. La saggezza può essere trovata nei luoghi più improbabili, quindi non scartare qualcosa solo perché all’inizio ti sembra un pà esagerata.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo pensiero è solido e chiaro oggi, Capricorno, ma le altre persone potrebbero sfidare il tuo potere mentale. Non permettere agli altri di mettere in dubbio il tuo modo di affrontare un problema. Tieni la mente aperta a soluzioni alternative, ma non abbatterti. Potrebbe essere necessario modificare la tua strategia, ma non sacrificare i tuoi principi o valori.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti avere la sensazione che qualcosa sia sbagliato oggi quando invece non lo è, Acquario. Probabilmente è solo la tua prospettiva che ha bisogno di adeguamenti. Tira fuori il binocolo e concentrati un pò di più in modo da poter stare indietro, ma avere il potere di esaminare i dettagli da vicino. Non supporre automaticamente che esista una chiara distinzione tra giusto e sbagliato. Ci sono anche molte sfumature di grigio.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Improvvisamente, un’esplosione di informazioni inaspettate potrebbe arrivare e gettare una chiave importante nel tuo processo mentale. Cerca di non essere sbilanciato dall’improvvisa scossa. Scoprirai che puoi incorporare alcune di queste nuove conoscenze in un modo che ti dà un vantaggio maggiore.