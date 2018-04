Oroscopo del Giorno Mercoledì 4 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Mercoledì 4 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: Potresti entrare in conflitto con qualcuno che ha un atteggiamento molto inclusivo, Ariete. Forse lui o lei incoraggia un approccio umanistico che trovi irrealistico e anche un pò offendente. Spiega esattamente come ti senti, ma assicurati di avere i fatti per confermare il tuo punto di vista e prepararti per una contro-argomentazione. Una grande quantità di fantasia è sballottata come verità, quindi è importante fare attenzione.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Prenditi cura dei tuoi amici sostenendo le loro idee, Toro. Fai attenzione a non incoraggiare automaticamente un piano o un punto di vista che sai essere sbagliato o destinato a fallire. Anche se potresti desiderare di farli sentire bene dicendo esattamente quello che vogliono sentire, questo in realtà non gli farà alcun bene. Le persone escogitano schemi selvaggi, quindi è importante portare sul tavolo una prospettiva equilibrata.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP:Potresti essere in bilico tra il mondo reale e un regno fantastico, Gemelli. Il mondo fantasy più che probabilmente vincerà, ma ciò non significa che tu debba perdere ogni contatto con la realtà. Se qualcuno può colmare questi due mondi, quello sei tu. Probabilmente ti ritroverai attratto dall’arte, che può magnificamente collegare le due cose. In effetti, gli stimoli creativi stanno sgorgando come una cascata oggi.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Prediti cura dei tuoi cari, Cancro. Stasera sentiti libero di fuggire in un mondo fantastico con l’oggetto del tuo desiderio. Metti in movimento la tua fantasia più sfrenata. Lascia che la tua immaginazione ti faccia da guida. Non saprai mai dove vuoi andare finché non ti dirigerai in quella direzione. Abbi fiducia che puoi trasformare i tuoi sogni in realtà. Non sprecare un altro giorno a fare cose che non contribuiscono ai tuoi piani a lungo termine.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: A prescindere dalla tua situazione Leone, vorrai prendere la via più facile. C’è una pigrizia che ti investe e potresti provare a trovare un modo per sviarti dalle responsabilità. Anche se questa idea sembra fantastica ora, è probabile che ti metta in guai più avanti. Non barare, vedrai che arriveranno i meriti del duro lavoro svolto. Guadagnerai esattamente ciò che meriti.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti essere frustrato dal romanticismo perché sembra causare più tensione che relax, Vergine. Nessuno ha detto che l’amore è facile, ma non deve essere stressante. Aspettati che alcune cose non corrispondano alle tue aspettative. Non hai il controllo su alcuni aspetti di una relazione, sull’altra persona ad esempio.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua immaginazione è la tua migliore amica, Bilancia. Non vuoi permettere a nessuno di disturbare il tuo mondo fantastico. Hai perfettamente l’amore e il romanticismo al loro posto, e tutto è meraviglioso nella tua testa. Implementare questo piano e farlo funzionare nel mondo reale però è una cosa diversa, quindi cerca di non essere troppo legato a questa idea. Sicuramente miri a manifestare la tua visione, ma non essere irrealistico al riguardo.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: L’aggressività nel tuo mondo di romanticismo è probabile, Scorpione. La tensione è lì e non può essere ignorata. Tieni presente tuttavia, che è possibile che gran parte di questa provenga da qualcosa che non è nemmeno vera. Forse c’era una parola o un malinteso di qualche tipo che ora sta causando confusione. Fai del tuo meglio per chiarire l’atmosfera da eventuali equivoci.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei ansioso di fare una mossa audace verso l’amore della tua vita, Sagittario. Amore e romanticismo sono sicuramente a tuo favore in questo momento. Non sorprenderti se ti senti coraggioso. Stai attento, però, ad essere così convinto della tua sicurezza da distogliere lo sguardo sulla verità.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Anche se generalmente ti piace tenere entrambi i piedi per terra e procedere in modo stabile e organizzato Capricorno, c’è una grande forza che ti incoraggia ad aprire le tue ali. Incorpora più fantasia nella tua giornata e pratica l’arte del sogno. Liberati dalla realtà per un pò e senti il peso sollevato dalle tue spalle. Lascia correre la tua immaginazione. Ciò porterà un maggiore senso di equilibrio alla tua vita.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti essere identificato come il saggio che non è in grado di prendere nulla sul serio, Acquario. Il tuo umorismo probabilmente solleva lo spirito di tutti quelli che ti circondano. Fai attenzione però, potrebbero esserci delle persone che si sentono a disagio nel tuo costante scherzo. Faigli sapere che anche tu hai un lato serio.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: È probabile che un soffio di un profumo familiare faccia scorrere selvaggiamente la tua immaginazione, Pesci. Una volta che la tua immaginazione inizia a correre, potrebbe essere difficile rallentarla. Il tuo mondo fantasy è probabilmente il posto più sicuro dove nascondersi, quindi non preoccuparti di evitare la realtà. Continua a giocare se lo vuoi veramente.