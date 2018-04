Oroscopo del Giorno Giovedì 5 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 5 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Dopo alcuni giorni tristi Ariete, oggi ti sveglierai con un cuore leggero e un’energia senza limiti! La tua capacità di seduzione sarà al massimo, quindi perché non usarla a tuo vantaggio? Gli uomini e le donne al lavoro, in particolare, cederanno ai tuoi desideri. La tua influenza si estende a tutti i livelli dell’organizzazione. Se hai pensato di chiedere un aumento al tuo capo, fallo oggi!



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Se hai bambini Toro, potresti sentirti un pò oberato di lavoro e sopraffatto. Se non hai figli, forse i limiti e le esigenze della tua vita professionale peseranno fortemente sulla tua mente. Non preoccuparti, questi sentimenti passeranno. Aspettati un’opportunità per liberarti dai legami troppo forti. Anche se sarà solo una pausa temporanea, approfittane!



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Ti senti scontroso ultimamente, Gemelli? Non agitarti, perché il tuo cattivo umore non durerà tanto. I colleghi noteranno il tuo cambiamento di personalità, ma ti tratteranno ancora con considerazione e rispetto. Sei fortunato ad essere in grado di attingere a una considerevole ricchezza di gentilezza e di buon karma che hai accumulato nel corso degli anni.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Quanto è difficile lavorare per raggiungere i tuoi scopi, Cancro! È come se ti portassi dietro un carico di mattoni e ogni passo richiede uno sforzo enorme! Questo sarebbe un buon giorno per identificare la fonte del problema. Chiediti se stai sabotando te stesso e lascia che il tuo subconscio resista agli obiettivi che ti sei prefissato. Hai un profondo mistero interiore da risolvere.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti avere l’impulso di inventare cose nuove, Leone. Ti senti obbligato a creare qualcosa nel campo artistico, tecnico o filosofico. Se solo ti concedessi abbastanza tempo per perseguire queste idee! Oggi, renditi conto che la concentrazione è la chiave del successo. Metti da parte giornali, computer, telefoni e altre distrazioni e potresti essere sorpreso dalla ricchezza di ispirazione che ti verrà in mente.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Generalmente, arrivi con la risposta perfetta, spiritosa. Impulso e intuizione passano in secondo piano rispetto al tuo eccellente autocontrollo. Il giorno successivo presenta un’opportunità per lasciare andare l’inibizione che a volte ti ostacola. Cedi al tuo istinto e guarda cosa succede. Un pò più di socializzazione non ti farebbe male. Hai certamente il diritto di divertirti un pò di tanto in tanto!

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Pensi a te stesso come abbastanza moderno nei pensieri vero, Bilancia? Ma sei stato davvero in grado di rifiutare del tutto la tradizione? Ti sei sbarazzato di tutte le convenzioni antiquate che hanno confinato le generazioni precedenti? Altrimenti, oggi farai di tutto per rinnovare i tuoi modelli di ruolo e alleggerire il tuo carico di lavoro. L’uguaglianza in casa è importante tanto quanto l’uguaglianza sul posto di lavoro.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: C’è qualche probabilità di un leggero conflitto di carriera, Scorpione. Potrebbe essere necessario avere a che fare con un collega che si muove in punta di piedi o che ostacola la tua natura gentile. Difenditi con le tue armi preferite: silenzio, risate e prospettive future. Lascia che il tuo avversario si aggrovigli nei disperati tentativi di giustificare il suo comportamento. Lascia che il tuo capo sia il giudice saggio e perspicace della questione.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ogni giorno porta la sua parte di vincoli, Sagittario. Ad esempio, oggi potresti avere dei dubbi sul tuo aspetto fisico. Stai mettendo in discussione la tua attrattiva o la tua capacità di fare impressione su qualcuno di speciale? Hai usato un cattivo giudizio ad un certo punto e ora hai paura di aver danneggiato la tua reputazione? Una decisione che prenderai alla fine della giornata allevierà queste ansie.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è un giorno per pensare alla tua vita privata, Capricorno. Aspettati di essere particolarmente sensibile a ogni tipo di richiesta da parte di chi ti è vicino. Hai il potere di portare molta armonia in casa, in particolare nella tua relazione. Fai il punto sui desideri di tutti e prendi in considerazione eventuali limitazioni nel rispettarli. Anche se non troverai le risposte oggi, sarà comunque utile fare delle domande.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi può essere una giornata di relax, a condizione di fare lo sforzo necessario per affrontare i vincoli materiali, Acquario. Non ti piacerebbe niente di meglio che passare gran parte della giornata a pianificare attività divertenti per il futuro. Ma, ahimè, le richieste della tua famiglia, degli amici o del capo ti costringono invece a concentrarti sul qui e ora. Tuttavia, non abbandonare del tutto le tue meravigliose ambizioni.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai molto per la testa oggi, Pesci. Nelle ultime tre settimane hai analizzato le tue relazioni a un livello profondo. Le nuove persone con qualità attraenti potrebbero tentarti nel fare un cambiamento. E’ un buon momento nella tua vita per avviare amicizie o relazioni d’amore? Sei disposto ad accettare lo sconvolgimento che tali cambiamenti arrecherebbero? Queste sono domande che ti devi fare.