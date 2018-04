Tendenze Food 2018: è l’anno della Rivoluzione del Gusto

Funghi, polveri e fiori

Tendenze Food 2018. Cosa mangeremo nel 2018? Ecco tutti i nuovissimi trend in fatto di gusto che decretano il 2018 come “l’anno della rivoluzione del gusto”!

Primi ingredienti nella lunga lista delle novità sono senza dubbio i funghi funzionali. A cosa servono? A tutto! Ricchi di acido betulinico, che previene e cura l’influenza, antiossidanti e protettori del Dna, sono da consumare secchi in polvere, addizionati a miscele di caffè, brodi liofilizzati, cioccolato, e persino nei cosmetici.

Altra grande tendenza in fatto di food sono le polveri. Dal matcha alla curcuma, dalla spirulina al cacao. Un grande successo che dipende anche dalla loro praticità. Le polveri infatti si mescolano in frullati, cioccolate e caffelatte, donando la sensazione di agire più rapidamente! Passiamo poi a i fiori nelle insalate. Belli, buoni e con tante proprietà.

Avanza poi il tecno-cibo in vista di un’umanità che si avvia verso un’alimentazione basata principalmente sui vegetali. Sarà quindi l’anno della sperimentazione della carne sintetica e del tonno sintetico ricavato dalle proteine del pomodoro.

Cambieranno anche le nostre abitudini davanti alla tv e arriveranno così chips di manioca, patate messicane e alghe, in sostituzione delle ormai vecchie patatine in busta. Largo spazio anche ai tacos messicani che si stanno diffondendo a macchia d’olio, complice il ritmo di vita sempre più frenetico. Non mancherà poi la cucina fatta con gli scarti, tendenza in crescita vista la consapevolezza sulla riduzione degli sprechi.

La rivoluzione poi coinvolgerà anche le bibite gassate, che dovranno avere un occhio attento a calorie, danni ai denti e additivi. Lo sa bene Coca Cola che ha aperto le danze con la versione Life a base di stevia.