Varato a La Spezia il flybridge Riva 110′ Dolcevita

Caratterizzato da linee aggressive e un profilo dalla chiara impronta sportiva, lo yacht mostra uno scafo in vetroresina con una grande finestratura composta da oblò integrati e, in coperta, una lunga vetrata tutt’altezza, realizzata con cristalli intelaiati in una struttura di acciaio inox, che si estende lungo l’intero salone.

