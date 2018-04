Oroscopo del Giorno Sabato 7 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 7 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti irrequieto e frustrato a causa di una separazione temporanea dal partner, Ariete, forse un socio in affari, ma più probabilmente romantico. Anche il contatto telefonico potrebbe essere difficile, perché potreste essere entrambi occupati e continuerete a mancarvi a vicenda. Trova qualcosa di affascinante da fare che ti distoglierà la mente dalla situazione. Resta insieme agli amici e divertiti. Il tempo passerà più velocemente.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una voce piuttosto sconcertante sul tuo lavoro potrebbe arrivarti alle orecchie, Toro. Forse sentirai che la compagnia viene venduta o sta subendo un cambiamento nella gerarchia. Potresti essere coinvolto in una frenesia di preoccupazione sul fatto che tu rimarrai oppure no. Prima di saltare a qualsiasi conclusione, chiama qualcuno che sa cosa sta succedendo e scopri la verità. Quello che hai sentito è probabilmente solo gossip.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Un certo numero di grandi idee sia per i nuovi progetti creativi che per quelli in corso potrebbero venirti in mente durante il giorno, Gemelli. Se non le scrivi subito, potrebbero facilmente scomparire e non tornare mai più! Con tutte le tue responsabilità, potresti avere una giornata piuttosto frenetica mentre la tua mente passa costantemente da una messa a fuoco all’altra. Resta concentrato. Puoi gestire tutto.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Una persona con la quale lavori, probabilmente una donna, potrebbe lasciare improvvisamente senza preavviso o ragione dichiarata, Cancro. Questo potrebbe essere fonte di confusione e potresti trovarti a chiedere se ci sono cambiamenti all’interno dell’azienda di cui non sai nulla. Cerca di capire esattamente perché questa persona se n’è andata. Se non puoi chiederglielo direttamente, chiedi con discrezione a qualcuno che potrebbe saperlo. È importante, se non altro, per alleviare la tua ansia.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualcuno di cui avresti voluto sentire parlare a lungo, forse un vecchio amico che vive lontano, potrebbe chiamarti oggi mentre sei fuori, Leone. Sarai felice di ricevere il messaggio, ma potrebbe portare a un frustrante gioco di chiamate per tutto il giorno. Continua a provare. Finirai per essere contento di averlo fatto!



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Un sogno piuttosto sconvolgente potrebbe disturbare il tuo sonno stanotte, Vergine. Quando ti svegli e ti concentri sul mondo reale, potrebbe sembrare così bizzarro da non essere degno di una seria considerazione. Dopo un pò di tempo, vai oltre i simboli e vedi cosa ti suggeriscono. Il sogno sta cercando di dirti qualcosa su una situazione specifica della tua vita, anche se in un modo strano!



BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Un collega o forse il partner potrebbe essere in uno stato d’animo piuttosto permaloso oggi, Bilancia. Pertanto, potresti trovare difficile trattare con questa persona. Potresti essere un pò irritato e chiederti se questa persona valga l’esasperazione che ti sta causando. Non fare niente di sciocco. Questo stato d’animo passerà. Tutto dovrebbe tornare alla normalità entro domani.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Tendi ad essere molto intuitivo Scorpione, ma oggi potresti trovare un freno nelle tue capacità psichiche. Questo non vuol dire che le tue abilità siano bloccate, ma non sono così affidabili come al solito. Allo stesso modo, la tua immaginazione non è altrettanto affidabile. Non ti preoccupare. Questo è solo il tipico blocco dello scrittore o dell’artista. Tornerai alla normalità entro domani.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Alcune notizie piuttosto sconvolgenti su un amico potrebbero arrivarti oggi Sagittario, probabilmente per telefono. In realtà quello che stai ascoltando potrebbe essere nient’altro che gossip. Chiama qualcuno che potrebbe sapere cosa sta realmente accadendo, preferibilmente l’amico di cui hai sentito parlare, e controlla i fatti prima di impazzire.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti ricevere una fortunata chance di carriera di qualche tipo che ti farà guadagnare qualche soldo in più, Capricorno. Il rovescio della medaglia è che potresti dover aggiungere molte ore extra. La tua fortuna potrebbe causare problemi temporanei nella tua vita personale. Il tuo partner e i tuoi familiari potrebbero essere scontenti. Fai notare che potrebbe essere inopportuno ora, ma a lungo termine tutti staranno meglio.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È probabile che una visita inaspettata di qualcuno che vive lontano possa scombinare i tuoi piani, Acquario. Anche se sarai felice di vedere il tuo amico, la visita potrebbe richiedere molte chiamate per rimandare gli appuntamenti e le riunioni. Una volta fatto, tuttavia, sarai contento. Tu e il tuo amico dovreste avere molto da raccontarvi. Parlerai per ore.. Rilassati e divertiti!



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: All’inizio, una battuta d’arresto finanziaria inaspettata potrebbe farti vacillare, Pesci. Forse un’emergenza, come un mal di denti o un guasto all’auto, richiede una spesa sostanziale che non avevi programmato. Probabilmente puoi trovare un modo per affrontare la crisi. Potresti avere risorse di cui non sei a conoscenza ora. Analizza tutte le tue finanze e potresti rimanere piacevolmente sorpreso. Tieni duro!