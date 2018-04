Lotus Exige Cup 430 Type 25 : limited edition

Lotus Exige Cup 430 Type 25: edizione limitata omaggio alla F1 di Chapman e Jim Clark

Lotus si presenta sui mercati con una nuova edizione speciale limitata e celebrativa: la Lotus Exige Cup 430 Type 25. Realizzata sulla base della Exige Cup 430, la versione più estrema di questo modello realizzata da Lotus, la nuova edizione è un omaggio alla leggendaria Type 25 del 1963 realizzata da Colin Chapman che ha dominò la Formula 1. Vettura rivoluzionaria grazie al suo telaio monoscocca, la Type 25 corse dal 1962 al 1967 conquistando ben 25 vittorie, 2 titoli piloti con Jim Clark nel 1963 e nel 1965 e 2 titoli costruttori sui 7 vinti complessivamente dalla Casa di Hethel.

Il design esterno

La nuova Lotus Exige Cup 430 Type 25 si presenta con una carrozzeria in carbonio verniciata in due versioni: Lotus Racing Green, a riprendere la livrea dell’illustre Type 25, o Old English White. Un nuovo pacchetto aereodinamico, costituito pricipalmente da un ampio alettone posteriore fisso, uno splitter anteriore e condotti laterali ridisegnati, consente di generare un carico di ben 220 kg. Cerchi in lega di alluminio forgiati da 17″ all’anteriore e da 18″ al posteriore, abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 e a pinze freno AP Racing con quattro pistoncini. Sospensioni regolabili dotate di due barre antiollio e scarichi in titanio completano la dotazione tecnica della vettura.

Il motore e gli interni

Sotto il cofano si cela un propulsore da 3.500 cc sovralimentato di origine Toyota in grado di erogare 430 CV e 440 Nm e abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Questi valori di potenza valori consentono alla vettura di accelerare da 0 a 100 in 3,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h. L’allestimento interno è piuttosto spartano ed essenziale. I sedili in fibra di carbonio sono personalizzati con inserti che riprendono i colori della carrozzeria, mentre la leva del cambio dispone di un pomello in legno, a rievocare ancora una volta la Type 25.

La vettura, che sarà prodotta in soli 25 esemplari certificati e numerati verrà consegnata corredata da una copia autografata del libro Jim Clark Tribute to a Champion è disponibile alla vendita sul mercato italiano ad un prezzo di 146.000 euro tasse incluse.