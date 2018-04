Oroscopo del Giorno Lunedì 9 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 9 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: I problemi di soldi potrebbero essere nella tua testa oggi, Ariete, forse più del necessario. Potresti avere la tendenza ad ingigantirli e a pensare al peggio. Cerca di fare uno sforzo speciale per essere obiettivo. Potrebbe essere necessario escogitare alcune misure di economia temporanea, ma la situazione dovrebbe tornare alla normalità entro una settimana o due. Rilassati!



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti guardarti allo specchio e vederti un pò stanco e sotto tono. Tuttavia, probabilmente starai molto meglio di quanto pensi. Non cadere nella trappola di soffermarti su ogni piccola imperfezione. Un pò di riposo è probabilmente tutto ciò di cui hai bisogno per tornare di nuovo a credere in te stesso.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP:Le tue capacità artistiche potrebbero sembrare un pò bloccate oggi, Gemelli. Potresti essere ansioso di completare un progetto che è a metà, ma a questo punto potresti non avere idea di dove andare. Non farti prendere dal panico! Fai qualcos’altro per un giorno o due e le idee probabilmente fluiranno come per magia. Se non hai una scadenza ravvicinata, non c’è fretta di completare il lavoro ora. Datti un pò di tempo!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti avere un forte desiderio di uscire e socializzare, Cancro. Potresti passare molto tempo al telefono cercando di raggiungere alcuni amici, ma non avrai molta fortuna. Anche se non riuscirai a vederli nell’immediato, puoi sempre prendere accordi per dopo.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti ricevere un invito a un evento al quale vorresti davvero partecipare, Leone. Potrebbero esserci persone che potrebbero rivelarsi importanti contatti. Tuttavia, potresti scoprire che alcune responsabilità interferiranno con i tuoi piani e sperimentare quindi un’ondata di delusione. Se sei creativo, troverai anche un modo per adempiere ai tuoi obblighi e partecipare all’evento. Pensaci!



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La possibilità di viaggiare in un posto che hai sempre desiderato visitare, forse per motivi di lavoro, potrebbe arrivare oggi, Vergine. Questo potrebbe essere molto eccitante, ma potresti avere qualche difficoltà nell’organizzare tutto. I voli potrebbero essere pieni, gli hotel troppo costosi e le responsabilità a casa potrebbero richiedere la tua attenzione. Ma puoi trovare un modo per affrontare qualsiasi ostacolo. Pensa in modo creativo e datti da fare!



BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sogni ad occhi aperti pieni di avventura, magari che coinvolgono viaggi, potrebbero richiedere molto del tuo tempo oggi, Bilancia. Probabilmente sei annoiato della tua situazione e desideri fare qualcosa per rompere la routine. Forse non hai idea di come puoi fuggire da tutto adesso. Non sforzarti. Passa il pomeriggio in un posto che di solito non visiti. Ti verrà un’idea adatta a tempo debito!



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo desiderio di vedere un partner potrebbe essere molto forte oggi, Scorpione. Tuttavia, se lo chiederai, potresti essere rifiutato. Non saltare alla conclusione che il tuo amico non vuole vederti. Se lui o lei dice che ci sono responsabilità da seguire, credici! Potresti dover aspettare un altro giorno, ma probabilmente accadrà. Abbi un pò di fede e aspetta!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Troppa indulgenza nei cibi e nelle bevande negli ultimi giorni potrebbe farti sentire un pò sotto tono oggi, Sagittario. Potresti anche chiederti se il divertimento valeva davvero la pena! Un pò di attenzione per te stesso ti farà tornare alla normalità in pochissimo tempo. Non essere sorpreso, tuttavia, se si presenterà un’altra opportunità di divertimento! Stai attento. Non vuoi sentirti di nuovo così.



CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti avere un forte desiderio di incontrare il partner, Capricorno. Tuttavia, potresti non essere in grado di raggiungerlo. Lui o lei potrebbe essere occupati e non rispondere a messaggi telefonici o e-mail. Non essere troppo frustrato. Se non puoi vederlo oggi, prendi accordi per domani. Meglio tardi che mai!



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Un membro della famiglia lunatico potrebbe averti confuso, Acquario, e potresti non essere in grado di discernere il modo migliore per scoprire cosa lo turba. Non analizzare troppo la situazione.Probabilmente scoprirai che questa persona ha semplicemente dei piccoli problemi da risolvere, niente di abbastanza serio per cui preoccuparsi.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Potresti passare la maggior parte della giornata fuori, Pesci, magari facendo una passeggiata in un parco. Le decisioni non arriveranno facilmente oggi, quindi non cercare di forzarle. Divertiti a stare all’aria aperta. A volte le cose si risolvono più velocemente se ci si dimentica di loro per un pò.