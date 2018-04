Classifica zodiacale Aprile 2018 Acquario: nona posizione

Classifica zodiacale Aprile 2018 Acquario stilata da TopLook.

Le stelle giocano degli scherzi e in questo periodo vi sembrerà di fare un passo avanti e cento indietro.

Classifica zodiacale Acquario: amore

In amore, il vostro oroscopo prevede scintille con momenti pieni di romanticismo e creatività. Se siete sposati o conviventi non correrete alcun rischio di annoiarvi. Aprile è un mese vibrante, pieno di avventura e divagazioni amorose. Se siete single e state cercando la vostra anima gemella, questo periodo si presenta come un buffet pieno di delizie allettanti e a voi non resta che fare la scelta giusta.

Classifica zodiacale Acquario: lavoro

Riguardo al lavoro e la professione, gli astri prevedono un movimento positivo in avanti. Mantenete un ritmo costante ed evitate i cambiamenti improvvisi o radicali. Nuove idee e progetti sono benedetti e si avviano verso il successo.