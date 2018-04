Classifica zodiacale Aprile 2018 Bilancia: decima posizione

Riguardo al lavoro e la professione, il vostro ottimismo è irrefrenabile e potrete trionfare su qualsiasi avversità. Se state pensando di iniziare un nuovo business, questo è un buon momento per farlo. Fate attenzione, però, se avete intenzione di investire molti soldi in una start-up. Movimenti di contante improvvisi o impulsivi, possono risultare dannosi per le finanze.

In amore, riuscirete a tirare fuori il meglio in ogni situazione, anche tra le fiamme dell’inferno. Se siete sposati o conviventi, l’amore si farà più forte. Se siete single, troverete un sacco di opportunità.