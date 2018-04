Classifica zodiacale Aprile 2018 Capricorno: sesta posizione

Riguardo al lavoro e la professione, abbraccerete ogni sfida come un’opportunità. Se c’è qualcosa che desiderate, troverete il modo per realizzarla. Se invece siete alla ricerca di un’attività, restate fedele ai vostri valori e cercate un lavoro che vi piace.

In amore, è un periodo positivo per le coppie. La fiducia e l’onestà vi aiuteranno a forgiare il legame, rendendolo forte nell’intimità. Se siete single, non vi annoierete affatto, sono previsti stimolanti corteggiamenti con scappatelle romantiche ed esplorazioni appassionate.