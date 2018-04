Classifica zodiacale Aprile 2018 Gemelli: quinta posizione

Classifica zodiacale Aprile 2018 Gemelli stilata da TopLook.

Non c’è tempo da perdere, la primavera sarà il periodo più produttivo dell’anno, sfruttatela facendo ordine sia nelle questioni pratiche sia nei pensieri.

Classifica zodiacale Gemelli: amore

In amore, se siete sposati o conviventi la comunicazione sarà fondamentale. Se avete una relazione in cui manca l’equilibrio, probabilmente avrete dei problemi durante il corso del mese. Se invece siete single in cerca di avventura, preparatevi a molte emozioni.

Classifica zodiacale Gemelli: lavoro

Riguardo al lavoro e la professione, riuscirete a portare classe e raffinatezza in tutto quello che fate. Attenzione a non incanalarvi in situazioni o idee irrealizzabili. Siete dei sognatori ottimisti, perciò ricordatevi anche di concentrarvi sulla dura realtà. Se siete in cerca di un’occupazione, non dovreste aspettare a lungo.