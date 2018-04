Classifica zodiacale Aprile 2018 Leone: dodicesima posizione

In un cielo favorevole e costruttivo, aprile sarà una parentesi piuttosto agitata. A metà mese, Venere e Marte vi renderanno più nervosi del solito e chi vi conosce sa che è meglio non farvi arrabbiare. La vostra indole di fuoco è propensa a scaldarsi facilmente e i piccoli conflitti del mese sembreranno grandi guerre.

Posts you may also like