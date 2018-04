Classifica zodiacale Aprile 2018 Pesci: settima posizione

Riguardo al lavoro e la professione, i l mese inizia sotto i riflessi di Marte in Capricorno con Nettuno nel segno, per cui le iniziative imprenditoriali possono cominciare bene se vi mantenete nei limiti e vi affidate ai vostri punti di forza.

In amore, le previsioni sono tutt’altro che noiose: le avventure abbonderanno e le relazioni casuali si potranno formare e sciogliere, alcune portando ad amicizie di lunga durata, altre semplicemente effimere della durata di una notte. Se siete sposati o in una relazione, vi accorgerete che le ferite minori riusciranno a creare più forza nella coppia.