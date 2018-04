Classifica zodiacale Aprile 2018 Sagittario: quarta posizione

Classifica zodiacale Aprile 2018 Sagittario stilata da TopLook.

Si tagliano i rami secchi e si cambia per migliorare. È l’anno in cui si cambia pelle, se qualcosa non vi soddisfa non ci metterete molto a mandare tutto all’aria.

Classifica zodiacale Sagittario: amore

In amore, aprile è un mese intrigante e appagante. Passioni mai sopite, covate sotto una calma superficiale, potrebbero emergere con un improvviso vigore. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, questo periodo è portatore di opportunità che vi metteranno in connessione con il partner dei vostri sogni.

Classifica zodiacale Sagittario: lavoro

Riguardo al lavoro e la professione, il talento e la capacità di adattamento insiti del vostro segno, lavoreranno a vostro favore. Sarete leader motivanti e fonte di ispirazione per gli altri. La vostra profondità vi farà vedere e sentire cose che gli altri non riescono a percepire.