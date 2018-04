Jaguar I-Pace : supercar elettrica da 400 cavalli

La classica attenzione ai dettagli si nota negli interni con materiali di alta qualità. I sedili rivestiti in pelle Windsor o tessuto; le superfici della plancia e dei pannelli porte con inserti in nero lucido, legno satinato e alluminio lavorato.

L’autonomia, da auto vera, sfiora i 500 km. Il suv a emissioni zero è spinto da motori elettrici per un totale di 400 cavalli e 696 Nm di coppia ovviamente disponibili sin da subito. Lo spunto da 0-100 km/h è di 4,8 secondi e la batteria agli ioni di litio è da 90 kWh con un’autonomia di 480 km . I tempi di ricarica sono di 45 minuti per l’80% con corrente continua da 100 kW e di circa 10 ore con il wall box domestico da 7 kW.

Debutta Jaguar I-Pace , il nuovo suv elettrico della Casa di Coventry già ordinabile a partire da circa 80 mila euro. Lunga 4.682 mm e con un passo di 2.990 mm, I-Pace è progettata per massimizzare il potenziale dell’ alimentazione elettrica . Infatti, l’architettura in alluminio ha una struttura rigida e, tra i due assi, è stata posizionata la batteria; questo permette di avere una perfetta distribuzione del peso e un baricentro più basso di circa 130 mm rispetto alla F-Pace.