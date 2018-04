Oroscopo del Giorno Giovedì 12 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 12 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Amore e romanticismo dovrebbero volare alto per te ora, Ariete. Se sei single, potresti presto creare una relazione incredibile. Se sei già coinvolto invece, i legami spirituali ed emotivi tra te e la persona amata dovrebbero crescere a passi da gigante. Le linee di comunicazione sono spalancate. Usale e potresti trovare il tipo di amore che la maggior parte della gente può solo sognare.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi dovresti sentirti fisicamente forte, sano ed energico Toro, anche se potresti essere un pò stordito. Potresti provare la sensazione di girovagare in uno stato di intontimento con i piedi per terra e la testa tra le nuvole. Raggiungere l’equilibrio non sarà facile, ma dovresti essere in grado di gestirlo oggi. Concentrati su attività che coinvolgono le facoltà spirituali o immaginative.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Negli anni futuri, potresti ricordare oggi come uno dei migliori giorni della tua vita, Gemelli. Il romanticismo dovrebbe andare magnificamente. Potresti scambiare parole d’amore profonde con il tuo partner. Il futuro sembra luminoso e dovresti essere pieno di progetti entusiasmanti per perseguire ciò che vuoi veramente fare. Dovresti anche sentirti particolarmente forte, energico, sano e pronto a provare qualsiasi cosa. Un viaggio potrebbe arrivare presto.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La felicità regna sovrana in casa quando amici e familiari si incontrano per una riunione tanto attesa, Cancro. Oppure potresti ospitare una riunione di amici e conoscenti interessati alle arti o alle questioni psichiche o metafisiche. Le discussioni dovrebbero essere intense, ma comunque affascinanti. Un giovane ospite potrebbe avere alcune intuizioni e rivelazioni inaspettate che spiazzeranno tutti. Scrivi ciò che ti colpisce di più. Goditi la serata.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le attività di gruppo, forse con un focus sociale, ecologico o umanitario, potrebbero svolgersi oggi da qualche parte nel tuo quartiere, Leone. Potresti decidere di partecipare con il tuo partner. Potresti incontrare alcuni amici e tutti voi potreste essere catturati dall’eccitazione generata da coloro che sono sotto i riflettori. Ascolta bene e pensa a ciò che imparerai oggi. Potrebbe fare la differenza nel futuro.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: I tuoi valori potrebbero subire un completo risveglio oggi, Vergine. I recenti sviluppi nel mondo, nella tua comunità, nella tua cerchia di amici e dentro di te potrebbero farti capire che, che ti piaccia o no, tu e tutti quelli che ti stanno attorno stanno attraversando una trasformazione. Questo potrebbe essere un pò sconcertante, ma è uno sviluppo positivo. Prendi le cose un pò alla volta e guarda dove vanno. Probabilmente ti piacerà!

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le questioni spirituali e psichiche sono in primo piano oggi, Bilancia. Potresti essere fortemente ispirato ad esprimerti in modo creativo. Potresti anche essere abbastanza sorpreso dalla saggezza che trovi in te stesso. Non fermarti alla riva. Scorri con la corrente.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Stai contemplando una mossa di qualche tipo, Scorpione? Forse stai pensando di trasferirti per essere più vicino ai membri di un gruppo con cui sei affiliato. Potresti anche considerare di passare a una comunità in cui i valori spirituali e metafisici non sono solo discussi ma anche vissuti. Fai un elenco delle tue opzioni, se questo ti aiuta. Sei in un periodo di transizione in questo momento. Devi essere pratico.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La comunicazione con amici, fratelli e vicini dovrebbe essere aperta, congeniale e solidale oggi, Sagittario. Un incontro potrebbe aprire la porta a nuove amicizie, discussioni interessanti e altre attività di gruppo che potrebbero interessarti. L’unico lato negativo è che tutto questo potrebbe comportare un sovraccarico mentale. Prendi nota di tutto in modo da poter conservare un ricordo di tutto ciò che ti colpisce particolarmente.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Le questioni sulla carriera non potrebbero andare meglio ora Capricorno, specialmente se ti trovi in uno dei campi della comunicazione, tra i quali scrivere, pubblicare, insegnare o navigare su Internet. Probabilmente la tua situazione finanziaria sta migliorando molto rapidamente e stai contattando persone congeniali e intriganti che condividono i tuoi interessi. Stai anche diventando più consapevole dei cambiamenti in corso nel mondo e fai la tua parte per aiutarli. Bravo!



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Hai in programma un viaggio in aereo, Acquario, forse in un luogo lontano associato a una specifica tradizione spirituale? Luoghi caldi come l’Egitto, il Messico o Israele potrebbero essere particolarmente attraenti ora. Potresti andare con un gruppo di amici. Se non hai considerato un viaggio del genere, pensaci. Potresti ricevere alcune intuizioni e rivelazioni sorprendenti. Inizia a programmarlo ora!

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potrebbero arrivare alcuni sogni o visioni stimolanti e intense, Pesci. Potrebbero coinvolgere figure paranormali, come gli angeli. Assicurati di tenerne traccia, poiché il tuo io sta cercando di dirti qualcosa. Fai una lista di tutte le immagini che puoi ricordare e analizza ciò che simboleggiano. Potresti avere alcune intuizioni profonde sul mondo e su te stesso.