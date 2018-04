Tendenza Pantaloni 2018 : la femminilità a misura di Pantaloni!

Tutte le tendenze della Primavera 2018

Tendenza Pantaloni 2018. A vita alta, con bottoni in stile military chic, modelli cropped alla caviglia, a fiori, a righe multicolor, con vita paper bag o a sigaretta. Ecco tutte le tendenze in fatto di pantaloni per la bella stagione.

Cominciamo dai pantaloni a palazzo a vita alta, il trend numero uno della stagione. Gli stilisti li propongono in versioni con cintura o senza, in toni tenui, in nero sempre molto amato, ma anche nelle varianti stampate più sbarazzine. Continuiamo poi con i pantaloni con ruches e volants protagonisti delle collezioni primaverili firmate Louis Vuitton, Stella McCartney e Max Mara. Tessuti leggeri e freschi per chi ama i dettagli frou frou.

Immancabili in vista della primavera i pantaloni a fiori e quelli a pois, fantasie riproposte lungo abiti, maglie, giacche e ovviamente anche sui pantaloni più belli della stagione calda, un must have da non farsi scappare.

Anche le righe sono le fantasie più gettonate del momento. Nelle nuove collezioni troverete sia pantaloni a righe bicolore che modelli dai motivi multicolor ben più eccentrici.

Tornano protagonisti i pantaloni culotte. Chanel li realizza in tessuti ricamati come il tweed multicolor, Max Mara in versioni satinate o plissettate e Blumarine con fondo leggermente a zampa.

I grandi ritorni della Primavera 2018

Grande ritorno anche per i pantaloni con vita paper bag o a sacchetto, modelli la cui vita alta arricciata ricorda nella forma proprio la parte superiore di un sacchetto della spesa.

In raso, seta o in tessuto lurex, i pantaloni più raffinati della primavera 2018 sono realizzati in tessuti satinati; da premiare le nuances pastello chiare per look eleganti e glamour.

Ultimi, ma non meno fashion, i pantaloni di pelle sia in forme skinny e aderenti, che in quelle svasate e con pinces, un classico sempre pronto a stupire.