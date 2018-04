Train Suite Shiki-Shima: treno lusso stile Ferrari

Un viaggio di un singolo giorno parte da 2.865 dollari mentre per viaggi di due o quattro giorni si arriva sino a 8.500 dollari . Non proprio alla portata di tutti!

Shiki-Shima ha 17 vagoni letto , tra cui 2 suite (che dispongono di sale lettura private per passare il tempo), e 15 stanze più piccole. Nel creare questo capolavoro, JR East ha raggiunto uno standard di viaggio senza eguali, livelli massimi di comfort ed ambienti ricercatissimi. La suite Shikishima su due livelli è dotata di tappetini tatami e vasche da bagno in legno di cipresso, installate per offrire un’”esperienza da bagno senza paragoni”.

La sua sontuosità inizia già dall’esterno con un design unico: vagoni a forma di proiettile, di un lucido color champagne-oro, “interrotti” da grandi pannelli geometrici vetrati che ricoprono pareti e soffitti. La magnificenza pervade anche l’atmosfera interna, con una sofisticata miscela di materiali moderni e tradizionali giapponesi, come pareti e “schermi” di carta washi, legni laccati che abbracciano le linee sinuose dei vagoni in maniera futuristica.

Per i fan dei viaggi di lusso in Giappone è stato presentato il nuovo e sbalorditivo treno dormiente Shiki-Shima gestito da JR East, una vera e propria “Ferrari su binari”. La Train Suite Shiki-Shima è stata progettata dal famoso designer industriale di Pininfarina, Ferrari e Maserati, Ken Kiyoyuki Okuyama .