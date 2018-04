Oroscopo del Giorno Venerdì 13 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 13 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua vita sembra seriamente fuori equilibrio, vero Ariete? Questa giornata offre l’opportunità di ripensare a ciò che è veramente importante. Considera l’esercizio come un modo per migliorare la tua salute e gestire il tuo livello di stress. È probabile che la causa di tutto questo stress possa essere eliminata se analizzata attraverso un obiettivo diverso.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti piace sentirti necessario Toro, ma oggi potresti alzare le mani e dire “Basta!” Hai dato così tanto per così tanto tempo che amici e persone care tendono a pensare alla tua generosità come un diritto piuttosto che un privilegio. Oggi, ricorda loro l’errore. Prenditi un giorno libero dalla servitù a contratto. Vai in un ristorante di lusso e goditi il pasto.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP:Oggi potresti essere sopraffatto dalle informazioni Gemelli, dal momento che riceverai più telefonate e messaggi di posta elettronica di quanti tu possa rispondere. Fai chiarezza sulle tue priorità, altrimenti è probabile che trascorrerai la giornata come una palla da tennis. Fai un sacco di respiri profondi per tutto il giorno e fai uno sforzo per mantenere la calma.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua mente è come una spugna oggi Cancro, desiderosa di assorbire ogni tipo di informazione. Fai attenzione che le informazioni che stai assorbendo siano accurate. C’è un’alta probabilità che le notizie affascinanti che ascolti siano per lo più un misto di fantasia e finzione. Vai alla fonte e analizza i fatti prima di agire su queste informazioni. Se necessario, fai una ricerca online o in biblioteca.



LEONE ⭐️ TOP: Se non stai attento, c’è una forte possibilità di esagerare oggi, Leone. Le frustrazioni della tua carriera possono manifestarsi sotto forma di eccesso di cibo, eccessi alcolici o spesa spericolata. Questi sono solo i sintomi che mascherano il vero problema. Se puoi, prendi un pò di tempo per meditare e distendere i nervi. Una volta che l’hai fatto, sarà più facile escogitare una soluzione efficace.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Sei troppo duro con te stesso, Vergine. Se le cose non sono andate esattamente come previsto negli ultimi giorni, non ha senso rimproverarti. Finché hai fatto il meglio che potevi, qual è il problema? È probabile che tu abbia riscontrato un ritardo e non una cancellazione. Tutti i segnali indicano che i tuoi obiettivi verranno raggiunti anche se potrebbe richiedere più tempo di quanto avevi previsto.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei particolarmente intuitivo oggi, Bilancia. Se questo è un evento abbastanza nuovo per te, potresti non sapere come sfruttare al meglio questo regalo. Solo tu puoi saperlo con certezza, ma un suggerimento è di riflettere sui cambiamenti che vorresti apportare al lavoro. Con l’acuta intuizione di oggi, sarai quasi in grado di leggere la mente e anticipare eventuali obiezioni.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Gli aspetti planetari di oggi indicano che questo potrebbe essere un giorno di eccesso Scorpione, alcuni dei quali buoni, altri meno. Fai attenzione a non esagerare con il cibo e le bevande. Potresti semplicemente agire sul tuo stress con un simile comportamento. Faresti meglio a meditare e ad arrivare alla radice del problema. D’altra parte, il denaro potrebbe arrivare a modo suo, forse molto!

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Dovresti sforzarti di essere paziente e tollerante, specialmente in ufficio, anche se non ne hai voglia, Sagittario. Probabilmente farai un sacco di respiri profondi mentre i progetti subiscono un ritardo e le riunioni si trascinano. Non c’è molto che puoi fare al riguardo. Rimani concentrato e fidati che tutto sarà risolto entro la fine della giornata. Nel frattempo, non calpestare i piedi a nessuno.



CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Questo potrebbe essere un giorno di tumulto interiore, Capricorno. Ripenserai ad alcuni dei tuoi valori fondamentali, incerti se sono ancora rilevanti per la tua vita. È chiaro che è necessaria una ricerca dell’anima. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Se il tuo obiettivo è di vivere in modo autentico, allora dovrai apportare grandi cambiamenti nella tua vita. Non agire in modo avventato. Pensa alle cose prima di prendere provvedimenti.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Perché non fare qualche passo indietro e cercare di guardare la tua vita più obiettivamente, Acquario? Indipendentemente da ciò che potresti pensare al momento, hai una vita formidabile. Fermati e pensa. Crea una lista e tienila nel tuo portafoglio per fare riferimento ai momenti più bassi. Sforzati di essere festivo stanotte. Ti farà bene uscire.



PESCI ⭐️⭐️ TOP: Una situazione particolarmente delicata potrebbe verificarsi sul lavoro. Se non stai attento, potresti perdere la calma. Fai uno sforzo per mantenere la concentrazione, Pesci. Chiudi la porta dell’ufficio e vai a letto presto. Rilassati con un buon libro. Tutto sarà più calmo domani.