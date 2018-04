Oroscopo del Giorno Lunedì 16 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 16 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: Esiste la possibilità che tu possa cadere in un pò nella malinconia oggi quando emergono vecchi sentimenti di ansia o inadeguatezza. Sebbene tu abbia raggiunto un buon traguardo in termini di fiducia in te stesso, alcune vecchie paure dell’infanzia potrebbero riemergere. Le vecchie emozioni potrebbero ostacolare le tue interazioni con i colleghi o gli amici oggi, quindi tieni conto di ciò che si trova sotto la superficie, Ariete.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti come se stessi camminando nella sabbia oggi, ma hai davvero bisogno di scuotere il tuo bottino e far scorrere il sangue. Se non ti alzi e non fai qualcosa, sarai una lumaca per tutto il giorno. Devi schiarirti la testa e liberarti da quella sensazione di gonfiore. Soprattutto, inizia bene la giornata in modo da poter realizzare tutto ciò che ti aspetta.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Potresti essere sorpreso di scoprire che i tuoi talenti artistici, anche se inattivi da un pò, sono riemersi oggi. Una particolare impresa potrebbe trarre beneficio dal tuo dono in questo settore. Non farti prendere dal panico Gemelli, non devi farlo da solo. Gli altri ti aiuteranno. Non lasciare che le tue emozioni ti distraggano. Potrebbero rovinare tutto.



CANCRO ⭐️ TOP: Questa potrebbe essere una giornata difficile per te emotivamente. Potrebbe sorprenderti scoprire che alcuni sentimenti molto vecchi e profondamente radicati torneranno alla luce. Potrebbe essere difficile elaborare questi sentimenti. Non cercare di intellettualizzarli troppo, Cancro. Allo stesso tempo, diffida dalle situazioni che potrebbero scatenare un ciclone emotivo. Alcune parole possono essere brutalmente dolorose.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le cose potrebbero andare su e giù per te oggi, Leone. Potresti provare un pò di confusione a causa di problemi di comunicazione o problemi che riguardano questioni finanziarie che stai cercando di risolvere. Persevera e avrai successo. Non essere sorpreso se sei stato reclutato per unirti a un progetto che è totalmente nuovo per te. All’inizio potresti essere preoccupato, ma starai bene. Vai avanti e dì di si.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti frustrato perché hai bisogno di iniziare a spendere denaro. La buona notizia è che questo è un bel momento per risolvere un conflitto con una risoluzione soddisfacente. Hai bisogno di avere la mente libera e aperta e prendere le tue decisioni.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo sarà un giorno emozionante per te, Bilancia. Un numero di concetti intriganti catturerà la tua fantasia e avrai fame di saperne di più. La tua ricerca potrebbe portarti in una biblioteca o su Internet. Gli argomenti potrebbero riguardare questioni sociali o politiche. Per quanto irresistibili siano queste nuove idee, non dimenticarti di occuparti degli affari della vita di tutti i giorni.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Dovrai rispondere alla tua creatività, che scorrerà liberamente oggi, Scorpione. Non sopprimere l’impulso di cantare, comporre, dipingere o scrivere. Sarai nel pieno fiore della creatività, quindi sfruttala al meglio. Sarai in grado di occuparti dei tuoi obblighi quotidiani e farai ancora spazio alla tua espressione creativa. Ascolta i messaggi che ricevi dal tuo cuore e lasciali esplodere.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Piccoli cambi di programma potrebbero allontanarti dal frequentare un evento con amici a cui non vedevi l’ora di andare. Cerca di essere ragionevole. Potresti essere in grado di risolvere questi problemi e avere ancora tempo per stare con i tuoi amici in seguito. Ricordati solo di mantenere le tue priorità, Sagittario.



CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Oggi Capricorno, saranno necessarie delle idee fantastiche, poiché gli stimoli possono divampare sul lavoro a causa della frustrazione per i problemi in corso. Potrebbe essere necessario prendere l’iniziativa nel mantenere tutti calmi facilitando una comunicazione chiara e aperta. Sarà importante tenere sotto controllo le emozioni. Questa è una situazione temporanea. Tutti dovrebbero essere di nuovo in equilibrio, non appena i problemi verranno risolti.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se devi organizzare un viaggio in aereo Acquario, cerca di guardare obiettivamente alle tue preoccupazioni. Non devi cancellare tutto se hai problemi di soldi. Le tue paure probabilmente si riveleranno infondate. Questo potrebbe essere un buon momento per approfondire la conoscenza della tecnologia moderna, iscrivendoti a una lezione o frequentando un corso.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti trovarti a combattere alcuni problemi irrisolti che potrebbero interferire con la capacità di svolgere il tuo lavoro. Ricordati che oggi sei un pò fragile, soprattutto per quanto riguarda le questioni finanziarie, Pesci. L’ultima cosa che vuoi è una battaglia feroce con chi ti sta intorno, quindi fai del tuo meglio per mantenere la calma. Non lasciare che le emozioni incontrollate dominino la giornata.