BMW F850GS: ancora più GS per affrontare nuove sfide

BMW F850GS: alla scoperta dell’ignoto

Ancora più GS per affrontare nuove sfide

Un salto importante per la BMW che manda in soffitta la sua F800 per un nuovo modello rifatto da zero, ribaltato nel vero senso della parola. Stiamo parlando della nuova BMW F850GS: innovativa nel motore bicilindrico, nel telaio e anche nell’estetica.

BMW F850 GS cambia totalmente con motore di stessa cilindrata ma differente potenza, equipaggiamento e destinazione. Un carattere maggiormente fuoristradista offerto dalle sospensioni di maggiore escursione; la ruota anteriore da 21 pollici e i cerchi a raggi.

La nuova cilindrata va da 798 a 853 cc. L’imbiellaggio vede i perni di biella sfalsati di 90° e il particolare sistema di equilibratura con terza biella e contrappeso è stato sostituito da un più tradizionale doppio contralbero di bilanciamento, per ridurre le vibrazioni prima non completamente abbattute.

Cambiano anche le dimensioni delle valvole, dei condotti e le forme delle camere di combustione. La potenza massima sale così da 85 a 95 cavalli al regime di 8.250 giri.

Il telaio non è più un traliccio di tubi di acciaio, ma passa ad una struttura superiore in lamiera d’acciaio scatolata che migliora resistenze ed estetica finale. Cambia anche il forcellone in lega di alluminio, con il lato opposto alla catena di forma arcuata. Sono due le mappe motore: Rain e Road, con ABS e controllo di trazione ASC di serie. In optional sono disponibili le funzioni Pro riding, con ABS Pro, DCT e i riding mode Dynamic, Enduro ed Enduro Pro.

Da non tralasciare la nuova estetica che ricorda ancora di più le forme della R 1200 GS, ma con linee più filanti oltre che misure più contenute e con una generale pulizia stilistica. Le colorazioni disponibili sono tre, oltre all’edizione Rallye con sella bicolore e cerchi anodizzato oro.

In vendita al prezzo di 12.550 euro.