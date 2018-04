Oroscopo del Giorno Martedì 17 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 17 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: È probabile che oggi riceverai notizie spiacevoli, Ariete. Forse ci sono dei cambiamenti sul lavoro oppure potresti ricevere una telefonata e alcune notizie sconvolgenti su un vecchio amico. Dovrai prendere le informazioni con calma e non lasciarti rovinare la giornata. Con l’intensità delle energie planetarie in gioco, sei a rischio di reazione esagerata.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Questo potrebbe essere un giorno di problemi tecnici e malfunzionamenti, Toro. È frustrante, certo, ma anche un pò divertente. Tutto ciò che tocchi, dal computer alla lavatrice, sembra rompersi. Non prenderlo sul personale. Invece, usala come una scusa per fare qualcosa fuori dall’ordinario.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è una giornata dedicata alla socializzazione. Se devi partecipare ad una festa questa sera Gemelli, sii aperto a chiunque incontri. È probabile che arriverà qualcuno che avrà un impatto significativo sulla tua vita. Potrebbe essere che lui o lei ti consigli un’opportunità professionale. È anche possibile che questa persona si trasformi in un interesse romantico. Non si sa mai!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti voler fare uno sforzo in più per riordinare la casa stamattina, Cancro. È probabile che tu abbia degli ospiti inaspettati. Alcuni vicini potrebbero passare senza preavviso, oppure un vecchio amico potrebbe chiamare per dirti che sta arrivando. Anche se avevi programmato molto cose per la giornata, sarebbe più divertente se passassi il tempo a socializzare con gli amici.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Dovrai abbandonare il tuo solito modo da sergente e semplicemente lasciare che la giornata si svolga come sarà. Non sarai in grado di dirigere gli eventi oggi, Leone. Potresti trovare la tua attenzione deviata da un progetto all’altro. Non è un giorno spiacevole. Resta aperto a tutte le possibilità. Potresti essere sorpreso dal modo in cui le cose si rivelano.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Lavori duro per raggiungere il tuo obiettivo di indipendenza finanziaria, Vergine. Tutti i segnali indicano che sei sulla buona strada. Oggi potresti ricevere alcune notizie che ti fanno capire che non ci sei ancora. Forse un parente chiama per dire che non sei più il suo unico beneficiario. Forse la tua dichiarazione di investimento mostra un rendimento scarso. Questo non è quello che ti aspettavi, ma sei ancora sulla buona strada. Potrebbe volerci un pò più di tempo per raggiungere il tuo obiettivo.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei destinato ad essere occupato ma felice oggi, Bilancia. Probabilmente passerai la mattinata a fare le faccende e in generale a fare dei giri per la casa. Non sorprenderti se un amico arriverà di sorpresa nel pomeriggio con alcune importanti notizie da condividere. La tua serata potrebbe essere occupata a fare ricerche in biblioteca o al computer. Sembra che le notizie del tuo amico abbiano suscitato la tua curiosità su un argomento particolare.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potrebbe essere una giornata piuttosto intensa per te, Scorpione. La tua mente è piena di trame per romanzi che vuoi scrivere e idee per ottimizzare la produzione sul posto di lavoro. Non hai un interruttore “pausa”? Trarrai beneficio dal prendere del tempo necessario. Scoprirai che puoi tranquillizzare la mente semplicemente sorseggiando un tè e restando fermo per dieci minuti. Chiamala meditazione o pausa, ma concediti questa piccola indulgenza.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è un giorno per essere il più flessibile possibile, Sagittario. Può darsi che inizi con un elenco specifico di impegni che devono essere assolutamente portati a termine, ma distratti da alcune notizie di un amico o di un collega. Ciò che sembrava così importante non lo sarà più, e la tua giornata cambierà per accogliere questa nuova informazione. Sarai piuttosto sorpreso ma non meno soddisfatto di come si rivelerà la giornata.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Puoi vincere l’intensità delle energie planetarie di oggi facendo faccende domestiche e tutte le commissioni necessarie. Non dimenticare di prendere un pò di tempo anche per divertimento. Mentre lavori intorno alla casa, fermati ogni tanto per una tazza di cioccolata calda o una chat con un amico: aggiungeranno una nota positiva alla giornata.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Non prendere le informazioni che ricevi oggi al valore nominale, Acquario. Difetti tecnici probabilmente ti affliggeranno per tutta la giornata. La tua dichiarazione bancaria potrebbe essere incomprensibile. Le fatture potrebbero essere visualizzate con uno zero in più. Non farti prendere dal panico. Fai alcune telefonate e non lasciare che questo rovini la tua giornata. Tutto verrà risolto. Rilassati, alza i piedi e concediti un buon cappuccino.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP:È possibile che riceverai notizie piuttosto angoscianti, ma prima di reagire in modo frustrante, informati bene sui fatti. Le notizie potrebbero non essere così brutte. In realtà, potrebbero anche non essere vere! Fai un respiro profondo e tira un sospiro di sollievo, quindi torna alla tua normale routine.