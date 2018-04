Notre Ntam’: villa dal sapore mediterraneo a Lesbo

Notre Ntam’ : la villa dal sapore mediterraneo sull’Isola di Lesbo

I committenti sono una coppia di fratelli, originari della città, ma residenti ad Atene e Boston, che per riallacciare i legami con la terra dei loro antenati hanno deciso di costruire questa splendida villa per vacanze. Il complesso di Notre Ntam’, è completamente immerso nella natura e gode di un panorama unico nel suo genere. Progettata dallo Studio di Architettura Z-Level si tratta di una villa dal “sapore tipicamente mediterraneo”. Dotata di 2 edifici separati, ma collegati tra loro è ubicata ad Agios Fokas in Grecia, sul lato sud-occidentale dell’isola di Lesbo.

Le abitazioni sono in totale sintonia col paesaggio rurale circostante e lo continuano, avvolte da più di 300 alberi di ulivo. Le uniche strutture dell’area sono piccoli edifici agricoli detti appunto “ntam”, da qui il nome stesso. Notre Ntam’ si sviluppa su un’area di 3,5 acri. Segue le inclinazioni del terreno collinare, facendo di queste irregolarità il vero punto di forza. Le residenze sono disposte parallelamente alle linee di quota altimetriche, tra la fine dell’uliveto e l’inizio dell’acqua, funzionando come una sorta di passaggio tra terra e mare. Vi è un lato “solido” ed uno “chiaro”. L’elevazione rivolta verso l’uliveto è di pietra, con aperture che isolano segmenti del paesaggio, mentre l’elevazione di fronte al mare è trasparente ed unificata.

Si tratta di un ambiente moderno e tradizionale al tempo stesso, con interni minimal e ricercati, che fanno della luce la protagonista indiscussa. Dalla zona living si accede sia allo scenografico patio che alla corte interna dotata di orto, cucina all’aperto ed una struttura per proiezioni cinematografiche. Da quì si può anche raggiungere l’esclusiva terrazza dotata di piscina a sfioro con vista sul mare blu.

Notre Ntam’ : il progetto

Il progetto incorpora elementi bioclimatici con aperture su ambo i lati, per una ventilazione continua e un’ottima ombreggiatura. Utilizza materiali semplici: l’arredo unisce mobili realizzati su misura in legno di pino e pezzi unici di design. Le cromie sono neutre, partendo dal pavimento monocromatico realizzato in cemento, ai dettagli realizzati in pietra locale sabbiata, sino alle finiture metalliche.

I due edifici sono collegati a livello della copertura, in una sorta di continuità concettuale. Variano solo per dimensioni 250 e 150 mq. Il tetto inclinato a più livelli crea uno spazio nel suo punto più alto dotato di un balcone aperto rivolto verso l’interno della residenza. Questo livello finale ha lati in vetro con segmenti di apertura che aiutano a rimuovere l’aria calda trascinandola via.