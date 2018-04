Aston Martin Vantage V8: da 0 a 100 in 3,6 secondi

La modernizzazione delle linee coinvolge anche l’interno. Svetta l’ infotainment con schermo da 8 pollici , il sedile del guidatore a 10 millimetri più in basso e, a richiesta, si potranno avere sedili e volante sportivi con lo Sport Plus Collection. Pelle e Alcantara sono i materiali della proposta standard, da personalizzare con diverse varianti di pelle e inserti in fibra di carbonio.

La vettura non lascia adito a dubbi riguardo alle sue prestazioni velocistiche. La più classica delle accelerazioni da 0 a 100 km/h è chiusa in appena 3,6 secondi e la velocità massima raggiungibile dalla vettura dichiarata dalla Casa è di 314 km/h.

L’ultima creatura di casa Gaydon vanta un peso di soli 1.530 kg . E’ spinta da un propulsore V8 4.0 biturbo da 510 cv di potenza e 685 Nm di coppia. Il motore è abbinato ad un cambio automatico ad 8 rapporti collegato, per la prima volta su una Aston Martin, ad un originale differenziale elettronico E-Diff dotato di Dynamic Torque Vectoring. Questo dispositivo è stato ideato e sviluppato per garantire un’elevata dinamica di guida soprattutto nel misto veloce.