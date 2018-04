Oroscopo del Giorno Giovedì 19 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 19 Aprile. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Chi conosce la verità, trova frustrante la tua mancanza di fiducia, Ariete. I tuoi talenti sono sorprendenti, ma raramente ti prendi il merito di tutte le tue abilità. Oggi hai l’opportunità di partecipare ad un progetto che potrebbe creare o distruggere la tua carriera. Potresti esitare, soppesare le tue capacità nella tua mente. Sappi però che non solo puoi farlo, ma puoi farlo meglio di chiunque altro!

TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi potresti essere in uno stato d’animo tranquillo e riflessivo, Toro. Potresti ricevere una comunicazione da un vecchio amico che ti ricorda i vecchi tempi della tua giovinezza. Non puoi fare a meno di esaminare alcune delle tue decisioni cruciali e chiederti come sarebbe stata la tua vita se avessi fatto altre scelte. È inutile fare questo gioco. Non chiederti “cosa sarebbe successo se”. Abbraccia e ringrazia per quello che hai.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi Gemelli, dimentica di socializzare, lavorare e rispondere al telefono. Resta a casa e coccolati in una coperta. Riguarda vecchi album fotografici e divertiti a riflettere sui bei tempi del tuo passato. Goditi il silenzio. Ascolta il ticchettio dell’orologio e il vento che tira. Regalati questo giorno di meditazione.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Non sorprenderti se i vicini arriveranno alla tua porta chiedendo un favore, che non sarà solo un prestito di una tazza di zucchero! Mentre la tua risposta iniziale sarà dire di sì (è la tua natura, dopo tutto), pensaci poi due volte. Questo “favore” potrebbe comportare un notevole impegno nel tempo. Lo vuoi veramente fare? Puoi mettere le tue esigenze davanti ai tuoi amici ed essere comunque un buon vicino. Non ti preoccupare, lo capiranno.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Probabilmente ti sveglierai oggi con l’obbligo di pulire o organizzare qualcosa, Leone. Questo potrebbe essere piuttosto strano per te. Soddisfa i tuoi desideri domestici oggi. Domani probabilmente sarai in una prospettiva diversa!

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi dovrebbe essere un giorno “senza esclusione di colpi” mentre progetti la tua prossima mossa di carriera, Vergine. Se tu fossi nell’esercito, saresti un generale con cinque stelle ormai. Sfortunatamente, il tuo ufficio non distribuisce stelle. Dovrai essere soddisfatto con un aumento e una promozione, il minimo che ti possono offrire dopo tutto il tuo duro lavoro. Se nessuna offerta del genere è imminente, vai a richiederla!

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP:Oggi potrebbe essere in gran parte dedicato alle attività domestiche, Bilancia. Non è esattamente l’incarico più affascinante, ma si prova un certo piacere nel prestare attenzione alle necessità quotidiane. Paga alcune bollette, fai alcune lavatrici, fai un pò di lavoro in giardino e in cucina. Il tuo partner e la tua famiglia apprezzeranno i tuoi sforzi. Forse ti contraccambieranno.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Questa sarà una giornata piuttosto impegnativa per te Scorpione, e probabilmente ne amerai ogni minuto. Puoi aspettarti di incontrare molte persone. Ci saranno viaggi e deviazioni di percorso che non avevi previsto, ma saranno ancora più piacevoli per la loro spontaneità, come l’inaspettato pranzo con un amico. Questi momenti rubati arricchiscono la tua vita.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Ultimamente hai lavorato duro e meriti il riconoscimento professionale che ti spetta, Sagittario. Come risultato dei tuoi sforzi, è probabile che tu abbia ricevuto o riceverai presto un bonus, un aumento o una promozione di qualche tipo. Festeggia, ma solo una notte. Se lasci che la festa continui all’infinito, il conto potrebbe essere troppo salato anche per te! Lavora sodo. Questo è il tuo vero biglietto per la bella vita.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è probabilmente un giorno adatto a soddisfare i bisogni della famiglia. Hai uno spirito educativo. Finché ti senti apprezzato, sei felice di fare del tuo meglio. Puoi aspettarti di sentirti amato da chi ti sta vicino. Sei un faro che tutti possono vedere.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP:Il senso di colpa può essere un potente motivatore Acquario. Oggi potresti sentirti obbligato ad aiutare un membro della famiglia con qualcosa che preferiresti non prendere neanche in considerazione. Ci sono momenti, come questo, quando il dovere familiare supera i desideri personali. Fai del tuo meglio per essere utile e gentile anche se potrebbe essere un momento difficile. Ti sentirai bene con te stesso una volta fatto tutto.

PESCI ⭐️⭐️ TOP:Oggi potresti sentirti sopraffatto da obblighi e impegni verso gli altri. Non avrai un momento libero per te, nemmeno per una pausa in bagno! Chiaramente, qualcosa è fuori equilibrio, Pesci. È tempo di prendere in carico la tua vita. È meraviglioso che tu abbia uno spirito così generoso, ma prenditi del tempo per pensare anche a te.

